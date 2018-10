60 jobs op de tocht bij L'Avenir

Er zijn banen in gevaar bij de redactie en bij de commerciële en administratieve diensten. Volgens de directie van Editions de l'Avenir, dat in handen is van Nethys, zal de informatie- en consultatiefase van de wet-Renault deze week van start gaan. 'Pas tijdens die procedure zal een definitieve beslissing genomen worden over het totale aantal banen getroffen door het collectief ontslag', klinkt het bij de directie.