AED-CEO: ‘Filmsector in België kan veel groter'

Met ‘Kursk’ kwam deze week de duurste Europese productie van het jaar in de filmzalen. Ze werd grotendeels gedraaid bij AED Studios in Lint. CEO Glenn Roggeman: ‘Film zou een veel grotere industrie in België kunnen zijn.’

‘Hier, in onze permanent ingerichte feestzaal met 300 bewegende lichten? Ja of nee? Nee? Oké. Dan verder.’

AED Studios AED Studios AED Studios in Lint is een collectie van 16 studio’s voor film, tv, repetities en evenementen, aangevuld met 24 magazijnen en 4.000 vierkante meter kantoorruimte. Samen goed voor 5,3 hectare op een domein van 7,7 hectare. De studio’s zijn een onderdeel van AED Group, het bedrijf rond audiovisueel materiaal en diensten dat Roggeman 33 jaar geleden op zijn 16de oprichtte. De internationale groep draait ruim 100 miljoen euro omzet en realiseert een bedrijfskasstroom van 26 miljoen euro. De aandeelhouders van AED zijn - naast Roggeman - ING België, PE Group en Phifin. Er werken 350 mensen.

We zijn op zoek naar de perfecte locatie voor een foto, en Glenn Roggeman is bereidwillig maar heel kordaat. ‘Ik heb graag duidelijkheid. Ik haat contradicties. Als bedrijfsleider van 15 bedrijven en honderden mensen heb ik graag controle.’

De rijzige Roggeman (skinny jeans, wit hemd, leren jas) beent met stevige pas door zijn 7,7 hectare grote mediacomplex en is amper bij te houden. Het gaat van de studio waar Holiday On Ice zijn jaarlijkse eindejaarsshow op een tijdelijk aangelegde ijspiste repeteert, over de studio waar de opnames van ‘Dancing With The Stars’ volop aan de gang zijn, naar de studio waar de al 26 jaar lopende VTM-soap Familie’ sinds enkele maanden zijn decors heeft opgeslagen.

Een andere studio is ingericht als arena voor virtualrealitygaming, een van de jongste investeringen van AED. ‘Waarom? Ik wil met VR sneller zijn dan al de rest. De concurrentie staat mijlenver achter.’

Daarnaast ligt studio 12, het pronkstuk van de site, compleet met zwembad van 25 op 35 meter en 3 miljoen liter glashelder water. Ideaal voor de opnames van de rampenfilm ‘Kursk’ over de gelijknamige in 2000 gezonken Russische onderzeeër.

De productie streek vorig jaar neer in Lint. Deze week debuteerde de film van Thomas Vinterberg met onder meer Colin Firth en Matthias Schoenaerts in de Belgische zalen.

Extreem discreet

Met een budget van 45 miljoen euro was het de duurste Europese film van het jaar en ook de grootste die AED Studios mocht verwelkomen. Dat smaakt naar meer, als het van Roggeman afhangt.

Door de opnames van ‘Kursk’ is 14 miljoen euro naar de Belgische economie gevloeid. Maar het had veel meer kunnen zijn.

En er is meer op komst. Al kan hij niets lossen over namen. ‘Filmproducenten zijn extreem discreet. Maar er komen meer grote films aan. We gaan nog mensen verbazen.’

Voorlopig haalt AED Studios een derde van zijn omzet uit film, de rest komt van televisie, evenementen en de verhuur van magazijnen en kantoren. Maar het aandeel van film moet naar omhoog, het liefst gedragen door nog meer grote internationale blockbusters.

Daarvoor moeten wel twee dingen gebeuren, benadrukt Roggeman. ‘We moeten als België eendrachtig naar buiten komen. In Cannes bijvoorbeeld komen alle regio’s met elkaar concurreren. Buitenlanders spotten daarmee. België moet de etalage zijn. Daarachter kunnen we onze diversiteit aanprijzen en de koek verdelen.’

En ten tweede: de taxshelter moet worden uitgebreid. De fiscale gunstregel waarmee investeringen in film en cultuur worden aangemoedigd, is niet echt geschoeid op Hollywoodniveau, betreurt Roggeman.

Grote dingen doen

Er is een plafond van 14 miljoen euro per productie dat in aanmerking komt voor het belastingvoordeel. ‘Neem ‘Kursk’. De crew heeft hier vijf maanden gewerkt. Daardoor is 14 miljoen naar de Belgische economie gevloeid. Maar het had veel meer kunnen zijn.’

Wat is mooier dan een lege betonnen zaal omtoveren tot een magische ervaring?

Dat hij voor eigen winkel praat, tempert Roggeman. ‘Studioverhuur is maar 1 of 2 procent van een filmbudget. Voor ‘Kursk’ was het 300.000 euro. Voor mij is het verschil niet groot.’

‘Om in de filmindustrie succesvoller te worden, moet iedereen begrijpen dat je creativiteit stimuleert door grote dingen te doen. Te veel stemmen vinden dat film in België klein en gezellig moet blijven, terwijl grote producties kennis en kunde met zich meebrengen.'

'Ondertussen is de concurrentie in de buurlanden, elk met hun versie van fiscale stimulus, moordend. De Belgische filmsector is zo’n 160 miljoen euro groot. Dat kan 1 miljard of meer zijn.’

Alfacam

De locatie in Lint, aan de spoorweg tussen Antwerpen en Mechelen, kent wel een bewogen geschiedenis. In 2013 ging het mediabedrijf Alfacam van Gabriel Fehervari er ten onder aan grootheidswaanzin.

Roggeman lichtte tegen het advies van vrijwel iedereen rond hem, inclusief de aandeelhouders en de raad van bestuur, de studio’s uit het faillissement en investeerde 12 miljoen euro in de verbouwing. Daar hoorde ook de afbraak van de aanpalende fabriek van Sobemi bij, een bedrijf dat in 2012 op de fles ging.

Criticasters

Vandaag draait het mediacomplex op volle toeren, is het energieneutraal en heeft het een bezettingsgraad van 50 procent. Het succes, en de wetenschap dat hij onderweg het ongelijk van meer dan een criticaster heeft bewezen, lijken een grijns op het gezicht van Roggeman te hebben geschilderd.

‘Hier werken fulltime 350 mensen, op piekmomenten zelfs duizend. We hebben een oude industriële death valley gereanimeerd. Daar ben ik fier op.’

Roggeman kreeg er een jaar geleden na een lang aanslepende procedure zelfs zijn helihaven, waarmee sterren aan- en afgevoerd kunnen worden. ‘De buurtbewoners reageerden zwaar overdreven. Alsof er constante lawaaihinder boven de film- en tv-studio zou zijn.’

Familiefeesten

De 49-jarige Roggeman is een selfmade man. Hij begon als tiener te dj’en, eerst op familiefeesten, daarna op steeds grotere fuiven. ‘Op mijn 15de besefte ik dat ik daar nooit van zou kunnen leven, omdat ik maar op één locatie tegelijk kon zijn.’

Hij verlegde zijn energie naar de verhuur van audiovisueel materiaal en stichtte AED Group, kort voor Acoustical & Electronical Development. 16 was hij, en omdat de school zijn ondernemingsdrang in de weg zat, hield hij er prompt mee op.

Tweedehandsverkoop

Het pakte goed uit. AED Group, waarvan de studio’s een onderdeel zijn, is een paraplu van 15 bedrijven met 350 werknemers en buitenlandse vestigingen in Frankrijk, Duitsland, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Arabische Emiraten.

Met elk tentakel bedient de groep een onderdeel van de professionele audiovisuele markt, compleet met verhuur, leasing, distributie en tweedehandsverkoop. ‘We draaien ruim 100 miljoen euro omzet, maar daar betaal je je mensen niet mee. Belangrijk is wat je kan herinvesteren. We halen een bedrijfskasstroom van 26 miljoen euro.’

Rugzak met lood

Wat dat schoolverlaten betreft, wil Roggeman zeker geen voorbeeld zijn. ‘Zonder diploma aan een professioneel leven beginnen is een rugzak met lood dragen.’