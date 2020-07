AFP checkt feiten voor Facebook in Franstalig België

90 journalisten

Ook AFP gaat aan factchecking doen voor Facebook in ons land. Het Franse persagentschap doet dit al enkele jaren in verschillende andere landen. 'We zijn verheugd over de voortzetting van onze wereldwijde samenwerking met Facebook in de strijd tegen misinformatie in België. Met bijna 90 deskundige journalisten in 37 landen hebben we het grootste netwerk van journalisten ter wereld dat zich toelegt op het ontleden en checken van misinformatie die online verspreid wordt', zegt regionaal directeur Christine Buhagiar.