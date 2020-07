Aalsterse maker van grafische software Chili Publish haalt 3 miljoen op

Chili publish, een Aalsters bedrijf dat software maakt voor de creatie van grafisch marketingmateriaal, heeft 3 miljoen euro extra kapitaal opgehaald.

De nieuwe middelen worden aangebracht door de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV), dat als nieuwe aandeelhouder aan boord komt. Ook de bestaande aandeelhouders Group MC, Pamica (Michel Akkermans) en Volta Ventures doen mee.

Chili Publish mikt op marketing in de brede zin: print, verpakking en advertenties (off- en online). Met de software kunnen ook mensen zonder voorkennis grafische ontwerpen maken.

Het belangrijkste product van het bedrijf is de online grafische bewerkingssoftware Chili Publisher. Daarmee kan een origineel ontwerp omgevormd worden tot een ‘slimme’ digitale template. Ontwerpers kunnen die gebruiken om marketingmateriaal digitaal aan te passen zonder dat ze bepaalde merkrichtlijnen overtreden.

De software is populair in de sector omdat ze het makkelijker maakt marketingmateriaal snel aan te passen aan verschillende omgevingen. De software is beschikbaar via de cloud en werkt in de browser. Ze kan ook geïntegreerd worden in toepassingen van externe partners.

Met de extra middelen wil Chili Publish internationaal verder groeien, met de klemtoon op de VS. Het bedrijf heeft daar al een kantoor in Chicago. ‘Graphics gaan nog harder boomen en de tijd is nu aangebroken om beter en sneller te werk te gaan in de VS’, zegt CEO Kevin Goeminne. ‘Dit is een versnelling van onze visie over en het geloof in de toekomst van graphics.’