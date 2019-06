Aandeelhouders Ierse krantengroep keuren verkoop aan Mediahuis goed

Mediahuis kondigde de overname van INM in april aan en heeft al 30 procent van het bedrijf in handen. Met de goedkeuring door een bijzondere algemene vergadering kunnen nu alle kleine aandeelhouders van het beursgenoteerde bedrijf ingaan op het Vlaamse overnamebod. Mediahuis 10,5 cent per aandeel, 44 procent meer dan de slotkoers voor het bod werd uitgebracht.

De uitgever van onder meer De Standaard, Het Nieuwsblad, NRC en De Telegraaf, betaalt 145,6 miljoen euro voor INM. De grootste krantengroep van Ierland is de uitgever van kranten als Irish Independent, Sunday Independent, The Herald, Sunday World, Belfast Telegraph, Sunday Life en The Star. De groep telt zowat 800 werknemers en was in 2018 goed voor 191 miljoen euro omzet.