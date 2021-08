Ackman haalt muziekreus binnen via omweg

Na een clash met de toezichthouder haalt Bill Ackman zijn slag dan toch thuis. De miljardair verwerft een belang in het platenhuis boven Lady Gaga, Queen en Marvin Gaye.

Het moest via een omweg gebeuren maar het is dan toch gelukt. Bill Ackman koopt zich in in het kapitaal van Universal Music Group (UMG), 's werelds grootste platenfirma en onderdeel van het Franse conglomeraat Vivendi.

Vivendi verkoopt een belang van 7,1 procent in UMG aan Ackmans hefboomfonds Pershing Square dat daarvoor ongeveer 4 miljard dollar neertelt. De deal houdt ook de optie in om een bijkomend belang van 2,9 procent te verwerven voor 9 september. 'Een optie die we absoluut willen lenigen', meldt Ackman in een apart bericht. De transactie waardeert UMG op 35 miljard dollar. Het platenlabel is wereldmarktleider in de muziekindustrie en herbergt artiesten als Taylor Swift, Billie Eilish, U2 en dichter bij huis Hooverphonic, Stromae en Tourist LeMC. Vivendi is van plan om zijn platendochter op 21 september naar de beurs van Amsterdam te brengen.

Spac

De Amerikaanse miljardair en investeerder wilde UMG aanvankelijk inlijven via een omgekeerde fusie met zijn blancochequebedrijf PSTH maar die plannen stuitten op weerstand bij de Amerikaanse beurswaakhond. De structuur van de geplande deal zou mogelijk niet aan de regels van de New York Stock Exchange beantwoorden. Er vonden diverse discussies met de SEC plaats, maar die brachten geen oplossing. 'Een dolk in het hart', zei Ackman toen.