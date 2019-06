Adidas lijdt nederlaag in Belgische streepjesoorlog

De Duitse sportgigant Adidas kan zijn iconische driestrepenlogo niet in alle gevallen claimen als merk, besliste een Europese rechter woensdag. Een kleine overwinning voor de Belgische schoenenfabrikant Shoe Branding in de streepjesoorlog die hij al jaren voert.

Adidas diende vijf jaar geleden al een merkaanvraag in bij het Europese Bureau voor de intellectuele eigendom (EUIPO) voor een specifieke variant van zijn iconische driestrepenlogo. Adidas is al eigenaar van talrijke driestrepenmerken. Maar in deze situatie - drie parallel verticaal lopende zwarte strepen als merk voor kleding, schoeisel en hoofddeksel - was dat nog niet het geval.

Adidas’ Uniemerk - de geijkte juridische term voor de bescherming van een merknaam of logo binnen de EU - was niet naar de zin van de Oost-Vlaamse schoenenfabrikant Shoe Branding Europe, die onder meer het sportmerk Patrick produceert. Het familiebedrijf uit Oudenaarde, geleid door Mattias Vanderschueren, krijgt nu gelijk van de rechter, die dit specifieke Uniemerk nietig verklaart ‘bij gebrek aan onderscheidend vermogen’.

Shoe Branding Europe wenste woensdag niet te reageren. Adidas, een van de kernparticipaties van de Belgische holding GBL, liet verstaan dat het arrest zich beperkt tot een ‘specifieke uitvoering’ van de drie strepen. Er zou geen impact zijn op de andere beschermde driestrepenmerken van Adidas in Europa.

Veldslag

Experts volgen de redenering van de Duitse sportgigant. ‘Adidas verloor een veldslag, maar niet de oorlog’, zegt de Belgische advocaat Geert Glas, specialist in intellectuele eigendom bij Allen & Overy. ‘Dit is niet het einde van het Adidas-merk, eerder een kwestie van procedure. Het hof oordeelt dat Adidas onvoldoende heeft bewezen dat de ingediende omschrijving van de drie strepen het onderscheidend vermogen van een merk heeft.’

Ook Paul Maeyaert, partner bij Altius en voorzitter van de Beneluxvereniging voor Merken-Modellenrecht, heeft het over een ‘pyrrusoverwinning’. ‘Adidas is merkhouder van talrijke driestrepenmerken, en die blijven overeind. Bovendien is er nog beroep mogelijk bij het Hof van Justitie in Luxemburg. Adidas kan zich dus nog steeds verzetten tegen het gebruik van niet alleen drie strepen, maar ook van twee strepen.’

Het is niet voor het eerst dat Shoe Branding Europe en Adidas in de clinch gaan. Vorig jaar verloor de Oost-Vlaamse schoenenfabrikant nog een veldslag rond zijn Patrick-sportschoenen. Shoe Branding wilde de twee schuine strepen op die schoenen als merk registreren. Het gerecht van de EU bevestigde toen dat de schoenen met drie strepen van Adidas zo uniek zijn dat enkel Adidas er met zo’n design mag maken. Het gevolg was dat Shoe Branding Europe de twee opvallende strepen op de schoenen van het eigen merk Patrick niet kon laten registreren. ‘Die kwestie staat los van het arrest van woensdag’, zegt Glas.