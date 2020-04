Advertentiecrash doet DPG Media pijn

DPG Media is voor meer dan de helft van zijn omzet afhankelijk van advertenties. Bovendien valt de coronacrisis in een belangrijke periode voor de tv-advertentiemarkt: in april en mei wordt traditioneel ongeveer een vijfde van de verkoop geboekt.

De familiale aandeelhouders keren zichzelf dit jaar geen dividend uit, waardoor de balans met 129 miljoen euro wordt versterkt. Dat is de volledige nettowinst van 2019, die 3 miljoen hoger lag dan in 2018.

DPG Media blikt terug op een jaar waarin de omzet met 4 procent groeide tot 1,64 miljard euro. De ruwste winstmaatstaf (brutobedrijfswinst of ebitda) ging er met 7 procent op vooruit tot 258 miljoen euro, de gewone bedrijfswinst (ebit) met 9 procent, tot 183 miljoen.

De Nederlandse poot was goed voor ruim de helft van de omzet en de ebitda. In ons land puurde DPG een ebitda van 108 miljoen euro op een omzet van 695 miljoen. In beide landen bedroeg de winstmarge ruim 15 procent. De kleinere Deense tak haalde 16 miljoen ebitda op 133 miljoen omzet, of een marge van 12 procent.

DPG Media telt nu over alle nieuwsmedia heen ruim 400.000 digitale abonnees, een kwart meer dan twee jaar geleden. Die digitale lezersgroei is belangrijk om de investeringen in digitale platformen en servercapaciteit te helpen dekken.

Maar de inkomsten uit digitale advertenties volstaan - ondanks een stevige groei - nog niet om de daling in printreclame te compenseren. Daar kampt het bedrijf met de moordende concurrentie van Amerikaanse reuzen zoals Google en Facebook.

Ook de Belgische tv-poot zag vorig jaar advertentie-inkomsten weglekken, mede door de opmars van online kijkgedrag en van streamingdiensten als Netflix. De omzet daalde er met 4 procent. DPG Media zet nu ook in op streamingdiensten zoals het gratis platform VTM GO, dat bijna 600.000 actieve gebruikers telt. Later dit jaar zet het bedrijf met Telenet een betaalde streamingdienst in de markt, de zogenaamde 'Vlaamse Netflix'.

DPG Media diversifieerde de voorbije jaren sterk naar online diensten. Die zijn goed voor een jaaromzet van 120 miljoen euro.

De omzet van dit jaar zal nog een boost krijgen van de overname van Sanoma Media Nederland, dat de nieuwssite nu.nl en meerdere tijdschriften in huis heeft. Die activiteiten halen een jaaromzet van 355 miljoen euro en worden vanaf deze maand meegeteld in het resultaat.