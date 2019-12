'Agnelli's azen op mediabedrijf De Benedetti's'

Bevriend

Exor bezit al 6 procent van Gedi, dat werd opgericht in 2016 na een fusie van de krantenbelangen van de twee families, die goed bevriend zijn. De Agnelli's kochten de iconische centrumkrant La Stampa in de jaren 1920 en voegden het negen decennia later samen met L'Espresso om Gedi te vormen. Vader Carlo De Benedetti was in de jaren 70 nog CEO van Fiat, de autoreus die in handen is van de Agnelli's.