Amerikaanse kranten hekelen uithalen Trump naar media

Trump en de Amerikaanse media, het is nooit een geslaagd huwelijk geweest. Sinds de vastgoedmiljardair begin 2017 zijn intrek genomen heeft in het Witte Huis, haalt hij met de regelmaat van de klok uit naar kranten, tv-zenders en andere media .

Vrije media

The Boston Globe nam het voortouw. ‘De Verenigde Staten hebben vandaag een president die een mantra heeft: elk medium dat het beleid van zijn regering niet openlijk steunt, is een vijand van het volk. De grootsheid van de VS is afhankelijk van hoe de vrije media de waarheid kunnen spreken tegen de machtigen’, stelde de krant. Het blad voegde er een waarschuwing voor Trump aan toe. ‘Met uw houding moedigt u mensen als Vladimir Poetin en Recep Tayyip Erdogan aan om journalisten als vijanden te behandelen.’

Nut?

Trump zelf was niet onder de indruk. Via Twitter reageerde hij op zijn gekende manier. ‘De fake news media zijn de oppositie. Dat is erg slecht voor ons Groot Land... Maar wij zijn aan de winnende hand!’, stak de president van wal. In een volgend bericht verklaarde hij zich voorstander van de vrijheid van de pers. ‘De pers kan schrijven en zeggen wat ze wil, maar veel wat ze zegt, is fake news, met als doel een politieke agenda te pushen of gewoon mensen te kwetsen. De eerlijkheid zal zegevieren!’