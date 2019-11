Apple TV+ op de rooster gelegd

De ruimtevaartserie 'For All Mankind' is een van de weinige series die Apple TV+ voorlopig te bieden heeft.

Sinds een week kunnen ook Vlaamse serieliefhebbers Apple TV+ in huis halen. Met die streamingdienst wil Apple het vuur aan de schenen leggen van Netflix en co. Loont die nieuwe speler de moeite?

Apple TV+ is het nieuwe videostreamingplatform dat Apple vorige zomer voorstelde en dat deze week officieel gelanceerd werd. Dat gebeurde meteen wereldwijd, dus ook in ons land. Dat een bedrijf als Apple zich daarmee wil bezighouden, heeft een eenvoudige reden: de verkoop van iPhones heeft zijn piek bereikt en op Mac-computers en iPads zit ook al geen rek meer. Apple wil dus andere inkomstenbronnen aanboren en zich meer op diensten gaan richten. Apple TV+ past in het rijtje van Apple Music, Apple Pay, Arcade, iCloud en de App Store.

Hoe kan ik kijken?

Apple TV+ is beschikbaar op iPhones, Mac-computers en iPads, waar het een onderdeel is van de reguliere Apple TV-app, waarmee ook films gehuurd kunnen worden. Wie op een tv-scherm wil kijken, moet over een Apple TV-streamer beschikken. Het is ook mogelijk via een iPhone of iPad de programma’s te streamen naar sommige tv’s van Samsung, LG en Sony (recente modellen die over Airplay beschikken).

Gebruikers van Microsoft Windows of Google Android blijven voorlopig in de kou staan. Voor Apple Music bestaat wel een Android-app. Het is mogelijk dat Apple dat in de toekomst ook voor TV+ doet.

Hoeveel kost het?

Voor de eerste keer in zijn geschiedenis brengt Apple iets op de markt dat concurreert op het vlak van de prijs. U haalt Apple TV+ al voor minder dan 5 euro per maand in huis. Meer nog: koopt u een iPhone, iPad, Apple TV of Mac, dan krijgt u er een gratis jaarabonnement bovenop. Dat is slim, want op die manier verzamelt Apple in een recordtempo honderden miljoenen abonnees. Eén abonnement laat vijf mensen op verschillende schermen kijken.

Ter vergelijking: wilt u in 4K-kwaliteit naar Netflix kijken, dan bent u bijna 14 euro kwijt. Telenet Play kost 12 euro. Disney+ zal waarschijnlijk op 7 euro komen, al is nog niet bekend wanneer die dienst in België beschikbaar wordt. Alleen Amazon Prime Video komt met zijn 6 euro in de buurt van Apple TV+.

In de VS experimenteert Apple al met bundels. Studenten die er een abonnement op Apple Music nemen, krijgen er Apple TV+ gratis bij. Opmerkelijk: op een uitzondering na lost Apple geen volledige series op Apple TV+, maar worden slechts drie afleveringen per week online gezet. Eventjes een abonnement nemen om een goede serie er in enkele dagen door te jagen, kan dus niet.

Wat valt er te bekijken? En is het goed?

Voorlopig: bitter weinig. Momenteel staan op Apple TV+ welgeteld zeven series en een dierendocumentaire. Dat komt natuurlijk omdat Apple geen back catalogue heeft, zoals Disney bijvoorbeeld, en alleen maar series op het platform kan zetten die speciaal voor zijn dienst gemaakt zijn. Drie van die series (‘Helpsters’, ‘Snoopy in Space’ en ‘Spookschrijver’) richten zich dan ook nog eens op kinderen. We overlopen even het aanbod voor (jong)volwassenen.

‘See’ is een serie die op maat gemaakt is voor fans van ‘Game of Thrones’. De reeks speelt zich een paar honderd jaar in de toekomst af. Er zijn nog maar 2 miljoen aardbewoners en die zijn, door een virus, ook nog eens allemaal blind. Er gaan geruchten over een zonderlinge figuur die zou kunnen zien en door veel andere aardbewoners daardoor als een ketter wordt beschouwd. Een afgelegen stam neemt een zwangere vrouw op die zijn kinderen draagt en komt zo in het vizier van de ‘Heksenjagers’.

‘See’ is veruit de zwakste leerling van de Apple-klas. Blinden die probleemloos een zwaardgevecht aangaan, een verhaaltje van niets en pompeuze dialogen die vooral onwaarschijnlijk ridicuul klinken (‘Ruikers, droom de wind!’)… na één aflevering hebben we het, een ferme geeuw onderdrukkend, opgegeven.

‘The Morning Show’ is het vlaggenschip van Apple TV+. De serie speelt zich af in de wereld van de Amerikaanse ontbijt-tv en volgt een wat oudere presentatrice (een rol van Jennifer Aniston, bekend als Rachel uit ‘Friends’) van wie de copresentator (Steve Carell) van grensoverschrijdend seksueel gedrag wordt beschuldigd. Tegelijk willen de bazen van het tv-station in zee gaan met een jong veulen (Reese Witherspoon) om de oude garde buiten te werken.

Ook ‘The Morning Show’ kon onze aandacht maar moeilijk vasthouden. De serie wil een commentaar zijn op de MeToobeweging en de positie van vrouwen in traditionele mannenbastions en op de teloorgang van de kwaliteitsjournalistiek, maar is vooral ongelooflijk braaf en door en door Amerikaans. Wie graag een bijtende satire wil zien over de televisiewereld verwijzen we graag door naar Aaron Sorkins ‘The Newsroom’. En wil iemand Aniston verwittigen dat ze nu echt mag stoppen met het spelen van Rachel Green?

Dat Apple TV+ niet binnenkomt met een absolute knaller als ‘House of Cards’ is een gemiste kans.

In ‘For All Mankind’ wordt de geschiedenis herschreven. Het jaar is 1969 en niet de Amerikanen, maar de Russen hebben de eerste mens op de maan gezet. Bij de NASA is het alle hens aan dek om de achterstand in te lopen en ook zo snel mogelijk een maanlander te lanceren. Van deze serie hebben we nog maar één aflevering gezien, dus die willen we voorlopig het voordeel van de twijfel geven. Desondanks: we hopen dat ook hier de lat snel hoger gaat want die eerste aflevering was bof. En dat ondanks het reuzenbudget om spectaculaire raketshots en maanscènes te laten zien.

‘Dickinson’, ten slotte, is dan weer een coming-of-ageverhaal over Emily Dickinson, de jonge Amerikaanse dichteres die in de 19de eeuw het modernisme in de poëzie introduceerde, maar wier werk pas na haar dood werd ontdekt. De reeks lijkt nogal te mikken op de tieners die series als ‘13 Reasons Why’ wel konden smaken. Een goede reden om ze aan ons te laten voorbijgaan.

Vervangt apple tv+ Netflix?

Overduidelijk: neen. Op dit moment toch niet. Oké, het is niet helemaal eerlijk om Netflix, een dienst die al meer dan tien jaar streamt en een catalogus van honderden series heeft, te vergelijken met het nauwelijks een week oude Apple TV+. Toch blijven we het een gemiste kans vinden dat TV+ niet binnenkomt met een absolute knaltopper à la ‘Game of Thrones’, ‘Breaking Bad’ of ‘House of Cards’. Misschien komt die nog wel, want Apple heeft ruim 6 miljard dollar van de bank gehaald om TV+ de komende maanden content aan te leveren.