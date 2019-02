Apps delen gevoelige data met Facebook

Het gaat onder meer om gewicht, hartritme, menstruatiecycli van de appgebruikers, evenals welke vastgoedprijzen ze checken.

We weten al langer dat Facebook niet omzichtig met onze persoonlijke informatie omspringt. 's Werelds grootste sociale netwerk ligt daarvoor onder vuur, zowel in de VS als in Europa.

Uit een onderzoek van The Wall Street Journal blijkt dat nu ook heel wat apps hun beloftes om de privacy van hun gebruikers te respecteren met de voeten treden.

De Amerikaanse krant hield 70 apps tegen het licht. Daarvan waren er elf die zonder medeweten van de gebruikers gevoelige informatie doorstuurden naar Facebook. Dat gebeurde slechts enkele seconden nadat de data werden ingegeven. Terwijl de gebruiker Facebook niet gebruikt had om in te loggen op de app of zelfs geen lid was van Facebook.

Vastgoed

Bij de schuldigen zitten Instant Heart Rate: HR Monitor, FLo Period & Ovulation Tracker en Realtor. Het hartritme, de menstruatie- en vruchtbaarheidscycli en de gecheckte vastgoedprijzen kwamen ongevraagd in de handen van Facebook. Opvallend: bij de elf betrapte apps zat geen enkele financiële en zes waren gezondheids- of fitnessapps.

Facebook reageert dat het de bewuste apps zal aanzetten om de gelaakte praktijk stop te zetten. Sommige van de data die The Wall Street Journal blootlegde, zijn in strijd met de regel die het bedrijf oplegt aan appontwikkelaars om geen gezondheids-, financiële of andere gevoelige informatie te versturen.

Banners

Waarom de apps die data toch naar Facebook sturen? Met de analysetool die Facebook hen ter beschikking stelt kunnen ze statistieken van hun gebruikers raadplegen - om hen vervolgens op Facebook met reclamebanners te bestoken.

Hoewel Facebooks gebruiksvoorwaarden het bedrijf van Mark Zuckerberg de speelruimte geven om die data voor andere doeleinden te gebruiken verklaarde een woordvoerster aan de Amerikaanse krant dat dat niet gebeurt.