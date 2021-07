Audiovalley tekent forse omzetgroei op

De sterke omzetgroei is voornamelijk te danken aan de Targetspot-divisie, die 91 procent van de activiteiten van AudioValley vertegenwoordigt. Die groeide met 56,3 procent tot 11,2 miljoen euro. Targetspot is een regie voor audioreclame. Het herstel van de advertentiemarkt en de groei van nieuwe audioformats zoals podcasts speelt de afdeling in de kaart. Vooral in de VS tekende Targetspot zeer sterke groeicijfers op.