Auditrapport legt cultuurprobleem bloot bij VRT

Het onderzoek schetst een beeld van normvervaging bij de openbare omroep. De VRT wil snel schoon schip maken.

Audit Vlaanderen stelde vorig jaar een onderzoek in, nadat er aan de top van de VRT een slaande ruzie uitbrak tussen toenmalig CEO Paul Lembrechts en directeur media Peter Claes, de de facto nummer 2 in de organisatie. In de marge van die ruzie, die uiteindelijk aan beide mannen hun job kostte, werd een onderzoek ingesteld naar onregelmatigheden in het directiecollege.

Dat onderzoek is nu afgerond en schetst geen al te fraai beeld van de interne gang van zaken in sommige afdelingen. Daarbij gaat het enerzijds om een cultuurprobleem in het omspringen met de wet op de overheidsopdrachten. Die zouden in sommige gevallen niet enkel gebrekkig opgesteld en nageleefd worden, maar ook de aanbestedingsregels simpelweg niet volgen. In politieke kringen wordt gewag gemaakt van een cultuur van vriendjespolitiek en 'ons kent ons', waarbij goedkopere opties werden genegeerd omdat er liever werd samengewerkt met bepaalde leveranciers die de voorkeur genoten binnen de VRT.

Kantjes aflopen

Anderzijds is er sprake van een reeks voorbeelden waarin intern de kantjes werden afgelopen van bepaalde procedures en regels. In een persbericht zegt de VRT dat het rapport 'de indruk geeft van ontoereikende organisatiebeheersing en onvoldoende integriteitsbesef bij bepaalde medewerkers'. Volgens onze informatie gaat het daarbij niet zozeer om zware, financieel ingrijpende feiten of corruptie, maar eerder om een ingeslopen cultuur van normvervaging bij sommige medewerkers.

In een interne mail aan het personeel geeft Frederik Delaplace, sinds enkele maanden CEO aan de Reyerslaan, aan dat hij geschrokken is van het rapport. 'Een opeenstapeling van kleine en grote misstappen creëert het beeld van een organisatie die niet altijd integer is of was in haar handelen', schrijft hij. 'Wat in dat rapport staat, kan in geen enkel bedrijf door de beugel en al zeker niet bij een publieke omroep die deels gefinancierd wordt met het geld van de Vlamingen.'

Wat in dat rapport staat, kan in geen enkel bedrijf door de beugel en al zeker niet bij een publieke omroep die deels gefinancierd wordt met het geld van de Vlamingen. Frederik Delaplace CEO VRT

Of het rapport van Audit Vlaanderen ook een gerechtelijk staartje krijgt, moet nog blijken. Het document is overgemaakt aan de gerechtelijke instanties, die zelf uit zullen maken of er strafbare feiten zijn gepleegd.

De openbare omroep zegt de aanbevelingen uit het rapport ter harte te nemen, en belooft alvast om 'de wet op de overheidsopdrachten beter te laten respecteren, het contractbeheer sluitend te maken en het integriteitsbewustzijn aan te scherpen'. Welke vorm dat concreet zal aannemen, moet de komende weken nog blijken, maar Delaplace kondigt zowel intern als extern alvast een 'nultolerantie' af voor het niet respecteren van regels en elk gebrek aan integriteit.

Schoon schip

De verwachting in politieke kringen is alvast dat Delaplace het momentum aangrijpt om schoon schip te maken op het vlak van cultuur. 'Met dit rapport in de hand heeft hij het ideale wapen om de stal uit te mesten', zo drukt een insider het uit. Indien de CEO snel en daadkrachtig weet te handelen, kan dat de VRT ook ten goede komen in de laatste rechte lijn richting onderhandelingen over de nieuwe beheersovereenkomst, klinkt het nog.