Baas van mediabedrijf Sanoma na 7,5 maanden alweer weg

Het mediabedrijf Sanoma mag op zoek naar een nieuwe CEO voor de activiteiten in Nederland en België. Marc Duijndam vertrekt na amper 7,5 maand.

Duijndam loste op 1 januari van dit jaar Peter de Mönnink af als CEO van Sanoma Nederland, waar ook de activiteiten in ons land onder vallen. Het gaat om een vertrek ‘in goed onderling overleg’, aldus Sanoma.

‘Ik heb gemerkt dat een bedrijf als Sanoma toch niet geheel bij mijn persoonlijke ambities aansluit’, zegt Duijndam. Hij kwam over van de Nederlandse immo-start-up Funda en werkte eerder voor Google en LinkedIn.

De rol van CEO wordt tijdelijk ingevuld door Susan Duinhoven , de Nederlandse die sinds eind 2015 CEO is van de hele Sanoma-groep. Het Finse bedrijf heeft een belangrijke poot in Nederland, met een mediaportefeuille van tientallen tijdschriften en online merken. De vier tv-zenders van SBS verkocht het eerder dit jaar aan de Talpa-groep van John De Mol.

In ons land heeft Sanoma zijn aanwezigheid de voorbije jaren stelselmatig afgebouwd. Verschillende bladen, zoals Humo en Story, werden verkocht aan De Persgroep, terwijl vrouwenbladen als Flair en Libelle naar Roularta gingen. Sanoma houdt in België alleen nog een portefeuille woon- en decoratiemagazines over, zoals VT Wonen en Feeling Wonen.