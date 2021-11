Banken vertrekken bij tv-bedrijf Choice

De banken Degroof Petercam en Nagelmackers hebben hun samenwerking met het tv-bedrijf Choice van de ondernemers Bart Van Coppenolle en Philip Vandormael opgezegd.

Dat staat vrijdag in een persbericht van Choice dat noteert op Euronext Access. Maar de beurswaakhond FSMA schorste de koers ruim twee weken geleden naar aanleiding van nieuws over vier andere vennootschappen van de twee ondernemers. Die firma's kwamen in financiële moeilijkheden en werden na een initiatief van de schuldeisende banken onder het toezicht van voorlopig bewindvoerders geplaatst en failliet verklaard. Bovendien raakte bekend dat er een strafonderzoek loopt naar nog twee andere bedrijven die begin vorig jaar over de kop gingen.

De FSMA kwam tussenbeide en eiste een persbericht van Choice over het hele dossier. Dat is er nu, maar er is nog geen melding van de FSMA over een hervatting van de notering. In het uitgebreide persbericht staat dus dat de twee banken als 'financiële partners' hun samenwerkingsverbanden met Choice hebben opgezegd 'als gevolg van de negatieve pers' en dat Choice alternatieven aan het opzetten is.

Aandelen

Het persbericht geeft niet aan welke rol de banken precies spelen, of ze kredieten verschaften, welke gevolgen de beslissing heeft en of Choice nog andere financiële partners heeft. De woordvoerder van Choice zegt dat de samenwerking met Nagelmackers beperkt is tot het opzetten van een eigen commercieel kanaal op het platform van Choice. Dat kanaal werd begin dit jaar aangekondigd, maar is er nog steeds niet en zal er nu dus ook niet meer komen.