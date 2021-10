Banken zetten Bart Van Coppenolle mes op de keel

Voor vier bedrijven rond de serieondernemers Bart Van Coppenolle en Philip Vandormael dreigt het faillissement na een initiatief van de schuldeisende banken onder leiding van KBC.

Bart Van Coppenolle is geen onbekende naam in het Belgische bedrijfsleven. De man richtte een kwarteeuw geleden het Leuvense meettechnologiebedrijf Metris op, dat het in 2006 schopte tot Onderneming van het Jaar en naar de beurs trok. Drie jaar later verkocht hij Metris aan het Japanse Nikon. Nadien lanceerde hij met Philip Vandormael, een van zijn naaste medewerkers van het eerste uur bij Metris, de tv-streamingdienst Bhaalu, maar mee door verzet van de tv-zenders kapseisde het project.

Van Coppenolle bleef niet bij de pakken zitten en stampte, weer met Vandormael, het afgeleide tv-platform Choice uit de grond. Dat staat nog in de startblokken. Toch haalden ze er, onder meer via crowdfunding, geld voor op. Ook in Nederland loopt een kapitaaloperatie. Choice noteert op Euronext Brussel, op het minder gereglementeerde Access-segment.

Voorlopig bewindvoerders

Nu komt het duo in het nieuws met juridische en financiƫle problemen. De website De Rijkste Belgen meldde maandag dat de ondernemingsrechtbank van Hasselt in september voorlopig bewindvoerders heeft aangesteld voor vier vennootschappen uit het complexe kluwen van firma's rond Van Coppenolle en Vandormael. Het gaat om Alpha 11 Belgium, Right Brain Interface, Holybrain en Arta.

Akten uit het Belgisch Staatsblad en de rechtbank bevestigen die informatie. Volgens de persmagistraat van de rechtbank gebeurde de aanstelling op verzoek van de bank KBC, die 2,8 miljoen euro tegoed heeft van de bedrijven. Ook Belfius en BNP Paribas Fortis zijn schuldeisers. KBC neemt echter het voortouw. Het kwam in actie uit vrees voor een sterfhuisconstructie waarbij de goede stukken uit de vennootschappen worden gehaald en de banken achterblijven met de schulden, zegt de rechtbank.

Beroep

De bewindvoerders moesten als een soort van 'precurator' nagaan of de bedrijven niet failliet moeten worden verklaard. Voor drie van de vier dienden ze een dagvaarding in faillissement in dat binnenkort behandeld wordt. Het is de vraag of de rechtbank zich daarover kan uitspreken, omdat de bedrijven in beroep gingen tegen de aanstelling van de bewindvoerders. Dat beroep wordt begin november behandeld.

Alpha 11 Belgium lijkt de belangrijkste van de vier vennootschappen en had eind 2019 een negatief eigen vermogen van 12,6 miljoen euro en 14 miljoen euro overgedragen verlies.

Het is uitkijken naar de gevolgen voor Choice, het nieuwste project van de twee ondernemers. Choice is voorlopig niet betrokken, maar er zijn wel banden, bijvoorbeeld via het aandeelhouderschap van Choice. Het is niet duidelijk of de bankkredieten, die onder meer dateren van 2017 en 2018, dienden voor Choice.

Diepensteyn

Als Choice getroffen wordt, kan dat gevolgen hebben voor de enkele duizenden kleine investeerders die meededen met de crowdfunding. Ook Diepensteyn, de holding van de familie Toye, en de Limburgse investeerder LRM zitten in het kapitaal van Choice. Dat is een restant van de Bhaalu-periode. De beurswaakhond FSMA liet maandag weten dat maatregelen 'nu niet aan de orde zijn'.

Choice liet in een persbericht weten dat de bedrijven eenzijdig 'en op basis van valse voorwendselen' onder tijdelijk bewind werden geplaatst, daarom het beroep. Het wijst er ook op dat de vier geen deel uitmaken van de Choice-groep en dat, zonder namen te noemen, 'historische schuldeisers' in het spel zijn. Van Coppenolle en Vandormael waren maandagnamiddag niet bereikbaar voor commentaar.