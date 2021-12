Bart de Pauw gaat niet in beroep tegen zijn veroordeling. Dat laat hij vrijdagnamiddag in een persbericht via zijn advocaat weten. De Pauw werd op 25 november veroordeeld tot zes maanden cel met uitstel voor belaging van vijf vrouwen en het bezorgen van elektronische overlast aan één van hen.

'Ik heb besloten om geen hoger beroep aan te tekenen tegen het vonnis', klinkt het. 'De rust is nu belangrijker dan het juridische gevecht. Ik hoop oprecht dat deze strafzaak na vier jaar kan stoppen, niet alleen voor mezelf, maar vooral ook voor mijn gezin, mijn familie, mijn medewerkers en uiteindelijk voor iedereen die in dit dossier betrokken was.'

De Pauw bracht begin november 2017 naar buiten dat de VRT de samenwerking met hem had stopgezet na klachten over grensoverschrijdend gedrag door vrouwen met wie hij had samengewerkt als acteur of regisseur. De VRT zette destijds de samenwerking stop. De openbare omroep wilde van geen enkel programma meer weten waar De Pauw bij betrokken was, zelfs als dat achter de schermen gebeurde. Het productiehuis van Bart De Pauw, Koeken Troef, leed als gevolg 336.165 euro verlies in 2020, terwijl het een jaar eerder nog min of meer break-even draaide.