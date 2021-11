Bart De Pauw, martelaar en misdadiger

De rechtszaak tegen Bart De Pauw zit erop, maar de publieke discussie over zijn figuur zal na de 'halve veroordeling' nog lang doorgaan.

De voorbije vier jaar was bijna geen Vlaming te vinden die geen uitgesproken mening had over de televisiemaker Bart De Pauw (53). De ene beschouwde hem als een martelaar die geofferd werd op het altaar van politieke correctheid en een overdreven militant feminisme. De andere zag hem als het Vlaamse symbool van #metoo, een bevoorrechte witte man die zijn machtspositie misbruikt heeft om vrouwen seksueel te intimideren.

Helaas voor De Pauw en zijn naasten zal de controverse niet gaan liggen nu er een uitspraak is in een sterk gemediatiseerde rechtszaak. De correctionele rechtbank van Mechelen veroordeelde hem donderdag tot zes maanden met uitstel voor belaging en elektronische overlast tegenover vijf vrouwen, onder wie de bekende actrices Liesa Naert, Ella-June Henrard en Ellen Lloyd. Voor de klachten van acht andere vrouwen, onder wie de actrices Maaike Cafmeyer en Lize Feryn, werd hij vrijgesproken.

Vooral De Pauw zelf reageerde teleurgesteld. De tv-maker moet opnieuw een moeilijke keuze maken: aanvaardt hij de publieke blamage en probeert hij een streep te trekken onder het verleden, of streeft hij in beroep naar de volledige vrijspraak en blijft hij zo in het centrum van de media-aandacht?

Het wordt voor De Pauw misschien moeilijker tegen de VRT zijn gelijk te halen nu hij officieel veroordeeld is in de correctionele zaak.

Al kan er ook nog een andere motivatie zijn om in beroep te gaan: in een andere, burgerlijke rechtszaak eist De Pauw een schadevergoeding van 12 miljoen euro van de VRT, omdat die op basis van klachten de samenwerking met hem had stopgezet. Het wordt voor De Pauw misschien moeilijker in die zaak zijn gelijk te halen nu hij officieel veroordeeld is in de correctionele zaak.

Wachtebeke

Het leven van De Pauw bevat in elk geval genoeg tragiek voor een roman of biopic, ook al was er in zijn jeugd weinig dat hem daartoe voorbestemde. Hij groeide met zijn twee zussen op in Wachtebeke in het diepe Meetjesland, een streek die hij in zijn latere programma’s wel vaker een bijrol gaf. Hij was van gewone komaf: zijn vader was een kleermaker die later staalarbeider werd, zijn moeder had geen vaste job.

Op school brak De Pauw geen potten. Hij viel wel op met zijn radde tong en gevoel voor humor. Het leverde hem op 17-jarige leeftijd een figurantenrolletje op in ‘Meester, hij begint weer!’, de komische jeugdreeks van Frank Dingenen. De Pauw blufte er zich binnen tot scenarioschrijver en acteur en legde er het fundament van wat een glansrijke mediacarrière werd.

Met ‘Buiten De Zone’ kreeg hij als twintiger zijn eigen programma, waarin hij zelf het sulletje Raf Willems speelde. In de jaren daarna werkte De Pauw zich verder op in de pikorde van het Vlaamse medialandschap. ‘Schalkse Ruiters’, dat hij van 1996 tot 1998 met zijn vriend Tom Lenaerts presenteerde, was het eerste programma waarmee hij tijdens de zondagavondpiek de brede Vlaamse bevolking bereikte en de VRT oppermachtig maakte.

Realiteit en fictie

De Pauw heeft altijd gekoketteerd met de dunne grens tussen echt en fake.

Zijn tweede hoogtepunt volgde enkele jaren later met ‘Het Geslacht De Pauw’, een reeks waarin hij de draak stak met het toen erg populaire genre van realityreeksen over bekende mensen. Nog iets later schreef hij het scenario van zijn eerste langspeelfilm, ‘Loft’, over vijf overspelige mannen die samen een loft huren om hun minnaressen te ontvangen.

De Pauw werd vooral bekend van de typetjes die hij neerzette, die nu in de collectieve beeldvorming aan hem blijven kleven: de oversekste ‘Man van Melle' uit 'Schalkse Ruiters', of de irritante, aandachtzoekende BV uit ‘Het Geslacht De Pauw’. Dat Maaike Cafmeyer in die laatste serie de rol van zijn echtgenote speelde, doet het onderscheid tussen realiteit en fictie nog meer vervagen.

De Pauw heeft altijd met die dunne grens tussen echt en fake gekoketteerd. Toen hij in 2017 in een filmpje zelf wereldkundig maakte dat er bij de VRT klachten van stalking waren binnengekomen, moest hij er expliciet bij zeggen dat het ‘geen grap’ was.