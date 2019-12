Bedrijf van Dries Buyaert neemt specialist in klantendata over

Dries Buytaert in de kantoren van Acquia in het Amerikaanse Boston.

Acquia, het bedrijf van de naar de VS uitgeweken Vlaamse techondernemer Dries Buytaert, koopt AgilOne, een van de spelers in de razendsnel groeiende markt voor ‘customer data platforms’ (CDP).

CDP-software is de nieuwste hype in de digitale marketingwereld. Het zijn tools die bedrijven helpen alle mogelijke data over hun klanten te centraliseren, waardoor ze met veel meer kennis en veel sneller dan vroeger kunnen inspelen op het gedrag van die klanten of van potentiële klanten.

+ 136% . In de EMEA-regio (Europa, Midden-Oosten, Afrika) groeide de omzet van AgilOne in 2018 met liefst 136 procent.

CDP is een van de snelst groeiende segmenten van de softwaremarkt, die dit jaar de kaap van 1 miljard dollar omzet moet ronden. AgilOne, het bedrijf dat wordt overgenomen door Acquia, pakte afgelopen zomer nog uit met een ruime verdubbeling van zijn omzet op jaarbasis als gevolg van nieuwe klanten. In de EMEA-regio (Europa, Midden-Oosten, Afrika) groeide de omzet in 2018 zelfs met 136 procent. Bij het bedrijf werken zowat 120 mensen.

Digitale marketing

Financiële details van de overname werden niet bekendgemaakt. De aankoop van Agilone sluit aan bij de strategie van Acquia om zich toe te leggen op digitale marketingsoftware.