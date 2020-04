‘Bedrijfskoppelaar' Sortlist doet Duitse overname

Maal vijf

De ambities in Duitsland zijn groot. 'We willen het tot onze belangrijkste markt maken en onze omzet er de komende 18 maanden vervijfvoudigen', zegt medeoprichter Nicolas Finet. Sortlist is al actief in Frankrijk, Nederland en Spanje en kijkt uit naar nieuwe markten.

Sortlist zegt maandelijks voor 34 miljoen euro aan projecten te faciliteren en ziet zichzelf als het nummer één in Europa. De concurrentie komt vooral van lokale spelers en van Amerikaanse bedrijven die naar Europa exporteren. 'Een opkomende Europese b2b-marktplaats met lokale wortels aan de ene kant en een wereldwijd bereik aan de andere kant is uitzonderlijk', klinkt het.

Sortlist wil geen financiële cijfers vrijgeven. De Belgische vennootschap publiceerde over 2018 een brutomarge van 1,3 miljoen euro en was al meermaals winstgevend. 'Op dit moment is dat niet het geval omdat we ons in een groeifase bevinden', zegt het bedrijf.