Belg haalt 4,1 miljoen op met ‘Spotify voor cursussen'

Perlego is een online service die studenten voor een vast bedrag van 12 pond (13,5 euro) per maand onbeperkt toegang geeft tot enkele honderdduizenden academische digitale boeken en cursussen.

Bij de intekenaars op de kapitaalronde van 4,8 miljoen dollar (4,1 miljoen euro) zit de Vlaamse techdenker en ondernemer Peter Hinssen . Ook het investeringsfonds ADV , Simon Franks (medeoprichter van Lovefilm, een videostreamingdienst die door Amazon werd overgenomen) en de Britse entrepreneur Alex Chesterman (Zoopla) investeren in Perlego. De start-up maakte los van de kapitaalronde ook een deal bekend met Cengage Learning , een grote uitgever van studieboeken.

Met de verse middelen wil Perlego zijn product verder ontwikkelen en aanbieden in meer Europese markten. ‘Studenten geven de voorkeur aan keuze en flexibiliteit boven het bezit van boeken’, zegt Van Malderen, die in de academische uitgeefwereld dezelfde ‘paradigmashift’ wil teweegbrengen als in andere mediasectoren.