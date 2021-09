Belg vertrouwt pers meer dan Facebook en Twitter

Het vertrouwen in klassieke media neemt toe, dat in sociale media daalt. Dat blijkt uit een bevraging bij bijna 3.000 Belgen.

In vergelijking met een eerdere enquête in 2018 is de vertrouwenskloof tussen traditionele en sociale media nog iets groter geworden: de eerste kregen meer vertrouwen, de laatste minder. Bij jongeren (-35) daalde het vertrouwen in klassieke media wel licht (van 7,05 naar 7 op 10), maar was de daling bij sociale media nog veel groter (van 5,84 naar 5,45 op 10).