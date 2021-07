Belgen blijven ook na corona massaal streamen

De markt voor streamingabonnementen zal in ons land tot 2025 met gemiddeld bijna 14 procent per jaar groeien, voorspelt PwC.

‘De entertainment- en mediasector zal niet terugkeren naar de wereld van voor de pandemie’, zegt Axel Smits, de voorzitter van PwC België, in het jaarlijkse mediarapport Entertainment & Media Outlook. ‘De crisis heeft veranderingen in het consumentengedrag teweeggebracht die waarschijnlijk zullen blijven’, klinkt het. Volgens de consultant hebben de huidige trends ‘eerder de neiging te versnellen dan te vertragen.’

Een van die trends is het aanhoudende succes van abonnementen op videostreamingplatformen. Die zullen tegen 2025 een markt vertegenwoordigen van 383 miljoen euro, goed voor een gemiddelde groei van 13,75 procent per jaar. PwC merkt op dat lokale platformen in meer en meer landen terrein winnen, ook in België. De grote vraag is hoeveel abonnementen de gezinnen nemen en hoe makkelijk ze die opzeggen.