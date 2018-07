Belgisch productiehuis Hamlet scoort online hit met Nike-spot

Het Brusselse reclamefilmproductiehuis Hamlet tekent voor de meest online bekeken reclamespot van het sportmerk Nike. Het Chinese filmpje haalde 170 miljoen views in vijf dagen.

Hamlet werd in 2015 opgericht door Ruben Goots en Jason Felstead, die eerder allebei gewerkt hebben bij het succesvolle productiehuis Caviar. Hamlet slaagde erin om snel heel wat internationale opdrachten te krijgen, vooral in Azië. ‘Landen als China en Japan zijn in de reclamesector emerging markets. We wilden ze daarom prioriteit geven boven de gebruikelijke markten als de VS of het VK’, zegt Goots.

In China mocht het productiehuis, in de aanloop naar het WK Voetbal, een spot produceren voor het sportmerk Nike en diens reclamebureau Wieden+Kennedy Shanghai. Het filmpje geeft de boodschap dat China zich klaarstoomt om een prominente rol te spelen op de internationale voetbalscène.

Het speelt zich af in een niet al te verre toekomst, waarin China de schrik is van de andere grote voetbalnaties. Wanneer het Engelse team te horen krijgt dat ze het tegen de Chinezen zullen moeten opnemen, barsten de Engelsen in tranen uit. Het gevolg is een piekende verkoop van ‘made in China’ zakdoeken. ‘Dat de Chinezen zo de draak steken met zichzelf is behoorlijk uitzonderlijk voor een land waar zelfspot niet evident is’, klinkt het bij Hamlet.

De Chinese Nike-spot van Hamlet

De spot werd tijdens de finale-week van het WK gelanceerd en genereerde in vijf dagen meer dan 170 miljoen views, aldus het bedrijf. Daarmee is het meteen de meest bekeken Nike-spot online in China én wereldwijd. Verschillende Chinese media hielpen het filmpje viraal gaan.

Hamlet heeft met het filmpje een mooie referentie bij om zijn expansie in Azië verder te zetten. Het productiehuis hoopt daar dit jaar 60 procent van zijn omzet te halen. Vorig jaar draaide Hamlet met 20 regisseurs zo’n vijf miljoen omzet, waarvan de helft in Azië. In het Brusselse kantoor staan zes mensen op de loonlijst.

Hamlet maakte eerder ook spots voor vier nieuwe Lexus-modellen in opdracht van het Japanse reclamebureau Dentsu Tokio, en de Adidas-campagne ‘Run to Rise’ voor het Duitse bureau Jung Von Matt. In België werkt het bedrijf voor klanten als AB Inbev, ING, Lidl, Quick en de Nationale Loterij.