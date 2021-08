Belgisch tv-pact laat geen ruimte meer voor doorspoelen reclame...

Reclameblokken doorspoelen kan binnenkort niet meer. Zenders en televisiedistributeurs hebben daarover na jaren onenigheid een akkoord bereikt.

De essentie De Belgische tv-zenders en operatoren zijn het eens over een nieuw reclamemodel waarin het doorspoelen van reclameblokken onmogelijk wordt.

Telenet rolt het als eerste uit vanaf eind september. Andere platformen volgen later.

Het tv-pact moet de erosie van advertentie-inkomsten tegengaan en zuurstof geven voor investeringen in lokale content.

Telenet wordt de eerste tv-operator die het vanaf eind september onmogelijk maakt nog reclameblokken door te spoelen op de Vlaamse commerciële zenders. Maar het principe dat u reclameboodschappen ‘verplicht’ moet bekijken zal ook ingevoerd worden op andere tv-platformen, zoals dat van Proximus en Orange, op de openbare omroep VRT en in Franstalig België.

Het nieuwe reclamemodel maakt deel uit van een akkoord tussen zenders en operatoren, dat mee werd uitgewerkt door de Belgische Vereniging van de Audiovisuele Media (VIA), een overlegorgaan van zenders en tv-reclamebedrijven. ‘Dit is een eerste stap. In een tweede fase willen we met een doorgedreven digitalisering reclameboodschappen aanbieden die relevanter en interessanter zijn voor consumenten en adverteerders’, zegt VIA-voorzitter Wilfried Celis.

Het doorspoelen van reclame mag voor de meeste tv-kijkers de normaalste zaak van de wereld zijn, voor de commerciële zenders is het al lang een doorn in het oog. Het aandeel van uitgesteld kijken in de Vlaamse tv-consumptie is de voorbije vijf jaar verdubbeld tot meer dan 35 procent, het hoogste cijfer ter wereld. Wie uitgesteld kijkt (door programma’s op te nemen of op te vragen via een terugkijkdienst) spoelt bijna altijd de reclame door.

Portemonnee

De zenders voelen dat in hun portemonnee. Adverteerders betalen voor een bepaald bereik, maar dat verkleint naarmate hun boodschappen meer worden ontweken. De omzet uit tv-reclame in ons land staat al jaren onder druk en incasseerde door de coronacrisis nog een extra klap.

722 miljoen omzet tv-reclame De bruto-omzet uit tv-reclame lag in 2020 ruim 16 procent lager dan in 2016.

Volgens de consultant PwC kromp de markt van 865 miljoen euro in 2016 naar 722 miljoen vorig jaar. Het gaat om brutocijfers die geen rekening houden met de in de sector gebruikelijke forse kortingen. Ondanks een herstel verwacht PwC dat de omzet uit tv-reclame in 2025 nog niet het niveau van voor de coronacrisis zal halen.

Tegenover die dalende inkomsten staan toenemende kosten. De tv-zenders moeten investeren in eigen streamingplatformen om de concurrentie van de Amerikaanse reuzen Netflix en Disney af te slaan, en in lokale Vlaamse tv-producties waarmee ze kijkers en adverteerders aan zich kunnen binden.

John Porter

DPG Media, het moederbedrijf van de VTM-zenders, roept al jaren dat dat financieel onhoudbaar is. Het bedrijf vond weinig gehoor bij Telenet, het bedrijf dat het Vlaamse kabelnetwerk uitbaat én eigenaar is van de concurrerende Play-zenders. Voor Telenet-topman John Porter stond het gebruiksgemak van zijn klanten centraal. Daar maakte het doorspoelen van reclame deel van uit. Het verklaart de bizarre situatie dat een tv-klant van Telenet wel de reclame kon doorspoelen op VTM, maar niet op Play4.

Met deze deal kunnen we extra zuurstof geven aan de Vlaamse audiovisuele sector. John Porter CEO Telenet

Porter blijkt tot nieuwe inzichten te zijn gekomen. De komst van internationale spelers en onlineplatformen hebben de manier veranderd waarop kijkers reclame rond programma’s aanvaarden, zegt hij. Hij verwijst naar videoplatformen als YouTube, waar filmpjes regelmatig door reclame worden onderbroken. Bovendien wordt ook Telenet geconfronteerd met de concurrentie van Netflix & co., en met de realiteit dat lokale content duur is. Met deze deal kunnen we extra zuurstof geven aan de Vlaamse audiovisuele sector, klinkt het nu.

De VRT, die in beperkte mate commerciële boodschappen tussen programma’s mag uitzenden, werd mee in bad getrokken. ‘We vinden het belangrijk om via samenwerkingen een duurzaam, lokaal media-ecosysteem mee in stand te houden’, zegt CEO Frederik Delaplace. Proximus, de belangrijkste concurrent van Telenet, zit op de lijn van de VRT.

Campagnes

Dat alle Belgische mediaspelers samen een groot pact sluiten, zegt veel over de druk die ze voelen van buitenlandse platformen die met het Belgische reclamegeld aan de haal gaan. Het Belgische tv-pact gaat echter over meer dan het doorspoelen van reclame.

De sector gaat ook gezamenlijke tools en methodes ontwikkelen waarmee adverteerders gerichte reclameboodschappen kunnen aanbieden en campagnes kunnen voeren over verschillende (digitale) media heen. Dat moet toelaten (een deel van) het advertentiegeld dat nu naar pakweg Google of Facebook gaat hier te houden. ‘Een consument waarvan we weten dat hij al twee keer een spot gezien heeft op de nieuwssite HLN.be, zal die dan ’s avonds geen derde keer te zien krijgen op tv’, zegt Celis.

Kijkers laten betalen voor de optie om reclame door te spelen is geen oplossing. Wilfried Celis Voorzitter VIA

De grote vraag is hoe de tv-kijker op de ‘verplichte’ reclame zal reageren. Op sociale media regende het waarschuwingen van kijkers die dreigen hun abonnement op te zeggen en alleen nog reclamevrije streamingplatformen te gebruiken. Op basis van buitenlandse voorbeelden denkt Celis niet dat het zo’n vaart zal lopen.

Kijkers laten betalen voor de optie om reclame door te spoelen is volgens Celis geen oplossing. Uit praktijkvoorbeelden blijkt dat slechts een klein deel van de gebruikers bereid is dat te doen, zegt hij.