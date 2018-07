Belgische reclamesector houdt winstgevendheid op peil

De gemiddelde winstmarge voor belastingen van de Belgische reclamebureaus stabiliseerde zich vorig jaar rond 14 procent. Niet royaal, maar een pak beter dan drie à vier jaar geleden. Dat blijkt uit een onderzoek door de vakorganisatie ACC Belgium.

Het beeld dat de Belgische reclamesector financieel zwaar ziek is, klopt niet. Die boodschap geeft CEO Johan Vandepoel van ACC Belgium (Association of Communication Companies), de vzw die een 130-tal marketing- en communicatiebureaus in ons land vertegenwoordigt.

Schermvullende weergave Johan Vandepoel ©rv

Hij reageert daarmee op alarmerende uitspraken van Marc Fauconnier van het bureau FamousGrey. Die had op basis van een screening door de Britse consultant Plimsoll gezegd dat een derde van de Belgische reclamesector vorig jaar rode cijfers schreef.

Dat strookt niet met de resultaten van de enquête die we jaarlijks bij onze leden uitvoeren, zegt Vandepoel. ‘Elk jaar ondervragen we een zestigtal bureaus, inclusief de 20 grootste spelers, waarmee we meer dan 85 procent van de markt dekken. Van die 60 hebben er slechts twee verliescijfers gerapporteerd. De gemiddelde brutomarge (netto inkomsten) van de bureaus lag 3,2 procent hoger dan in 2016, de gemiddelde winst voor belastingen steeg met 2,5 procent.’

Stabiele marges

Daarmee is niet gezegd dat de sector gouden tijden beleeft, maar de moeilijkste jaren zijn volgens Vandepoel wel voorbij. ‘Ik kijk vooral naar de verhouding tussen de winst voor belastingen en de inkomsten. Een marge van 15 procent of meer wordt als goed beschouwd. Vorig jaar bedroeg ze 14 procent, een jaar eerder 14,1 procent. Dat is niet schitterend, maar het is zeker niet dramatisch.‘ Uit de oudere ACC-enquêtes blijkt dat de sector vooral in 2014 door het dal kroop, toen de gemiddelde marge terugviel naar een goede negen procent.

De enquête leert ook dat er nog mondjesmaat mensen worden aangeworven. Vorig jaar namen de ondervraagde bureaus 84 werknemers in dienst en steeg hun tewerkstelling naar 2187 voltijdse eenheden. Ook dat zijn er meer dan enkele jaren geleden.

Vandepoel ontkent niet dat de reclamesector door een moeilijk aanpassingsproces gaat als gevolg van de razendsnelle digitalisering, de hevige concurrentie en de dalende budgetten voor traditionele campagnes. Maar de bureaus hebben die klappen op verschillende manieren opgevangen, klinkt het. ‘Vroeger kon een bureau met één grote mediacampagne een grote commissie verdienen. Tegenwoordig moeten ze harder werken op meer gefragmenteerde campagnes, maar ze worden wel betaald volgens de geleverde diensten.’

Consolidatie

De vaststelling dat er te veel bureaus zijn en dat een consolidatie zich opdringt, is volgens Vandepoel van alle tijden. ‘De reclamewereld was altijd al een strijd tussen gevestigde waarden en challengers. Dat blijft zo. Wat wel veranderd is, is de snelheid waarmee die veranderingen zich voltrekken.’