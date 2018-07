Belgische software voor tv-zenders zet voet aan grond in VS

Het Belgische softwarebedrijf Mediagenix, dat Europees marktleider is in software voor het beheer van televisiecontent, wil nu ook de Amerikaanse markt op. Na kantoren in Bangkok en Singapore opent het een vestiging in het Amerikaanse Fort Lauderdale.

Op enkele jaren tijd is het bedrijf uitgegroeid tot marktleider in Europa en helpt het naast VTM en VRT ook grote internationale spelers als BBC, Disney, Al Jazeera en ViaCom bij het beheer van hun programmatie. Meer dan 2.000 zenders van 90 mediabedrijven wereldwijd werken met het softwareplatform Whats'on.

Dankzij digitale televisie, on-demand- en streamingdiensten is het aanbod enorm veranderd en bieden spelers die content van anderen gebruiken, zoals Netflix, nieuwe mogelijkheden. Dirk Debraekeleer CEO Mediagenix

De software bevat modules voor de programmatie, de promotieplanning en het rechtenbeheer van hun content, zowel programma's als reclameboodschappen. Het bedrijf uit Groot-Bijgaarden begeleidt de mediaspelers ook bij de implementatie van zijn oplossing. Door co-creatie met klanten tracht het in te spelen op snelle wijzigingen op het vlak van technologie, verdienmodellen en kijkersgedrag.

VUB-spin-off

'Vanuit Fort Lauderdale kunnen we in Noord- en Zuid-Amerika onze huidige klanten beter ondersteunen, nieuwe klanten zoeken op lokale markten en nieuwe markten ontwikkelen, zoals telecom- en kabeloperatoren', zegt Dirk Debraekeleer, CEO van Mediagenix. Om het internationale succes verder te ondersteunen is het bedrijf in zowel binnen- als buitenland op zoek naar dertig extra medewerkers. Het gaat om een breed pallet aan profielen: business consultants, projectmanagers, softwareontwikkelaars en analisten.

Mediagenix ontstond in 1992, toen de toenmalige VUB-spin-off van de nog jonge commerciële zender VTM de vraag kreeg een planningssysteem te maken voor zijn zendschema's. Bij de doorstart na een faillissement in 2002, onder impuls van hoofdaandeelhouder Bruno Denys, ging het bedrijf radicaal de internationale toer op.

Beloftevol

In 2016 won Mediagenix de ‘Leeuw van de Export’ en ‘Beloftevolle Onderneming van het Jaar’. In minder dan 5 jaar tijd is het aantal werknemers verdubbeld. De teller staat nu op 170 man en in totaal 24 nationaliteiten. De omzet groeide vorig jaar van 23,8 naar 26,8 miljoen euro (+13%), terwijl de bedrijfswinst (ebit) meer dan verdubbelde, tot 5,7 miljoen euro. Daarvan bleef 4,8 miljoen euro nettowinst over (+113%).

Dirk Debraekeleer kwam in 2012 over van RealDolmen, waar hij commercieel directeur was. Naar eigen zeggen leerde hij bij Mediagenix de kracht van co-creatie kennen. 'Onze software wordt voortdurend aangepast aan de noden van de klant, en voort ontwikkeld, samen met de klant en zelfs met concurrenten.'

