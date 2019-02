Belgische tak Mediahuis kampt met slinkende winsten

Mediahuis kon in 2018 zijn winst bijna verdubbelen. Maar de groep achter onder meer De Standaard, NRC en De Telegraaf maakt zich wel zorgen om de dalende winstgevendheid van de Belgische tak.

Mediahuis realiseerde een geconsolideerde omzet van 819 miljoen euro, een stijging van 28 procent. Ook de winstcijfers zaten fors in de lift. De rebitda, de belangrijkste eigen maatstaf voor de operationele prestaties, steeg met 26 procent naar 91 miljoen euro. De nettowinst klom zelfs met 90 procent, naar 28,3 miljoen euro.

De groeicijfers hebben alles te maken met de overname van Telegraaf Media Groep (TMG), dat voor het eerst voor de volledige twaalf maanden meetelt in het groepsresultaat. 'Mede dankzij een efficiënt ingrijpen in de kosten, in combinatie met een versnelde digitale transformatie, leverde TMG in 2018 een significante bijdrage aan de groei van het Mediahuis-resultaat', zegt de groep.

De populaire krant De Telegraaf, het Nederlandse vlaggenschip, kon in 2018 de jarenlange neerwaartse trend ombuigen tot een stabilisatie in de printverkoop en een stijging van de digitale verkoop.

Belgische zorgen

Mediahuis laat uitschijnen dat er in België maatregelen op komst zijn die de winst moeten opkrikken. De groep ontstond in 2013 uit de fusie van Corelio (De Standaard en Het Nieuwsblad) met Concentra (Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg).

'In de Belgische markt zijn de synergie-effecten die Mediahuis bij zijn ontstaan wist te realiseren, geslonken', zegt de groep. 'Een achterblijvende advertentieomzet, in combinatie met een aanzienlijke structurele stijging van de papier- en personeelskosten deed het resultaat van de Belgische nieuwsactiviteiten afnemen. De doelstelling is de dalende rendabiliteit van de Mediahuis-nieuwsactiviteiten in de Belgische markt weer op peil te brengen.'

De groep communiceert geen afzonderlijke cijfers voor de Belgische activiteiten.

Terwijl De Standaard - waarvoor al een op de drie abonnees voor een digitale formule kiest - een verkoopgroei van 3,1 procent realiseerde tegenover een jaar eerder, moeten zijn populaire zusterkranten terrein prijsgeven.

Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg verloren omzet in 2018. De moedergroep ziet voor die titels wel een stijging in de digitale verkoop, 'maar dat kan de daling van de printomzet, voornamelijk in de losse verkoop, niet volledig compenseren.'

Google en Facebook

De advertentie-inkomsten staan zowel in België als in Nederland onder druk, zegt Mediahuis, vooral in het nationale printsegment. Onlinereclame biedt maar gedeeltelijk soelaas, want reuzen als Google en Facebook eten een flink deel van de koek op. 'Internationale digitale spelers halen profijt uit de digitaleadvertentiegroei. Dat zet aanhoudend druk op onze advertentiemarkt', zegt Mediahuis.