Belgische tech helpt tv-wereld te automatiseren

Televisiezenders en productiehuizen kampen met strakke budgetten en de druk om te digitaliseren. Automatiseren is het antwoord. Ook Belgische bedrijven pikken een graantje mee van die trend.

Amsterdam was de afgelopen vijf dagen zoals elk jaar het mekka van de televisiesector. Tienduizenden bezoekers uit zowat 150 landen zakten af naar IBC, na NAB in Las Vegas de grootste vakbeurs voor audiovisuele professionals.

EVS

Met zijn beeldservers is het Luikse beursgenoteerde EVS (116 miljoen euro omzet, 470 werknemers) wereldleider in het in beeld brengen van sportwedstrijden en topevenementen. Maar de jongste jaren kan het technologiebedrijf niet meer groeien. De slabakkende reclame-inkomsten en de steile opmars van streamingdiensten als Netflix zetten de budgetten van de televisiezenders onder druk.

Met nieuwe producten als het Dyvi-mengpaneel en de videoref Xeebra probeert EVS nieuwe markten aan te boren. Het bedrijf helpt zijn klanten ook de producties te vereenvoudigen en goedkoper te maken, zegt CEO Serge Van Herck, die eind dit jaar Pierre De Muelenaere opvolgt.

Op de beurs viel EVS in de prijzen met Overcam, software op basis van machine learning voor het automatisch besturen van camera’s. ‘Zo kunnen ook opnames worden gemaakt in lagere voetbaldivisies, waar de middelen beperkt zijn’, zegt Van Herck. Met de technologie mikt EVS ook op basketbal en ijshockey.

Mediagenix

Mediagenix is de Europese marktleider in software voor het beheer van tv-content. Het bedrijf uit Groot-Bijgaarden (30 miljoen euro omzet, ruim 200 werknemers) heeft klanten in Europa, het Midden-Oosten, de VS, Azië, Latijns-Amerika en Oceanië. En niet van de minste: BBC, TF1, Disney, Al Jazeera en Viacom. Ruim 2.000 zenders van 100 mediabedrijven wereldwijd werken met het softwareplatform Whats’on. In eigen land zijn dat VRT, VTM, RTBF, SBS, Telenet en Proximus. Whats’on regelt de hele flow: programmatie, promotieplanning en rechtenbeheer van de content, zowel programma’s als reclameboodschappen.

Op IBC pakte Mediagenix uit met geautomatiseerde programmatie voor lineaire televisie. ‘Artificiële intelligentie programmeert tijdens de daluren, zodat de planners bij de tv-zenders zich volledig kunnen toeleggen op de programmatie voor de piekuren’, zegt technologiehoofd Peter Heinckiens. Het softwarebedrijf focust sinds kort ook op sport en e-sports. Met succes, het kon daardoor de zenders Eurosport, BT Sport, beIN Sports en de streamingdienst DAZN binnenhalen.

Limecraft

Met een digitaal productieplatform voor producers, regieassistenten, scenaristen en monteurs trekt het Gentse Limecraft tv-zenders en productiehuizen aan die sneller en goedkoper producties willen maken. Het heeft klanten in België, Nederland, Frankrijk, Spanje, het VK en Scandinavië. France Télévision maakt voor zijn soap ‘Un si grand soleil’ gebruik van de Gentse software. De deal, gespreid over twee jaar, is goed voor 120.000 euro.

Limecraft (1 miljoen euro omzet, 10 werknemers) scoort ook met zijn software die de ondertiteling van programma’s automatiseert. ‘Europese openbare omroepen worden door de overheid verplicht al hun programma’s te ondertitelen’, zegt CEO en medeoprichter Maarten Verwaest. ‘Bij gebrek aan middelen en/of tijd komen ze bij ons uit.’ Dat is voor de BBC, NPO en de Finse openbare omroep.

Hoewel ook Microsoft op zijn stand met automatische ondertitels uitpakt, vreest Verwaest niet dat de softwarereus Limecraft uit de markt zal duwen. ‘Onze ondertitels zijn het neusje van de zalm, ze respecteren de timing van de spraak, wat geen sinecure is. De oplossingen van Microsoft en Google zijn geen concurrentie voor ons product. Onze partner is het Britse Speechmatics, dat zijn software veel beter heeft getraind dan Google.’

Het valt Verwaest en medeoprichter en producthoofd Nico Oorts niettemin op dat Microsoft, Google en Amazon groots uitpakken op de beurs. ‘Twee jaar geleden waren hun standen veel kleiner. Ze ruiken geld nu ook de televisiewereld volop digitaliseert’, zegt Verwaest. Oorts vult aan: ‘Tijdens een van de vorige edities van IBC kwamen medewerkers van Amazon naar onze stand. Ze lopen rond en spotten interessante technologie, want veel expertise hebben ze niet in deze sector. Maar ze hebben natuurlijk wel de mensen en de middelen om die achterstand in te halen. Dat doen ze door in zee te gaan met bedrijven als Avid (een concurrent van de beeldserverfabrikant EVS, red.) of overnames te doen.’

Cheqroom

Het Gentse Cheqroom (11 werknemers) biedt een softwareplatform in de cloud aan om camera’s en andere waardevolle media-apparatuur te beheren, via desktop en smartphone. Met bar-, QR- en NFCcodes wordt de apparatuur geïdentificeerd en getrackt. CEO en oprichter Vincent Theeten kwam op het idee toen hij in een vorige job als IT-manager tevergeefs op zoek ging naar een eenvoudig systeem om zijn computerpark te beheren. Hij pitchte zijn ‘hobbyproject’ online en nog voor hij een product had, was er al een klant: een cameraverhuurbedrijf uit Brooklyn - met dank aan een reclamecampagne via Google Ads.

Zes jaar na de oprichting in 2013 doet Cheqroom het heel goed. Theeten mikt elk jaar op een kleine verdubbeling van de omzet (dit jaar rond 1,2 miljoen euro, 900 klanten), zijn bedrijf maakt winst en het heeft een positieve cashflow.

De omzet komt voor 80 procent uit de VS. ‘Amerikanen betalen online veel vlotter voor software dan Europeanen en vooral Belgen’, zegt Theeten. Fox Sports is zijn belangrijkste klant. De sportzender gebruikte Cheqroom tijdens het WK voetbal in Rusland (2018) en WK vrouwenvoetbal in Frankrijk (2019) om zijn camera’s en andere apparatuur - enkele containers vol en miljoenen dollars waard - te tracken en uit te lenen aan lokale videoploegen. Andere referenties zijn de mediateams van Google en Airbnb en 300 Amerikaanse scholen die mediamateriaal uitlenen aan studenten. In België is onder meer VTM klant.

Theeten ziet ook potentieel in andere sectoren. Cheqroom kan waardevol materiaal zoals computers, bouwmachines, ziekenhuisapparatuur en eventmateriaal beheren. ‘Als de tijd rijp is, zullen we ook daarop inzetten. Maar voorlopig doen bouwbedrijven het beheer nog liever op een klassieke manier.’

Tinkerlist

Tinkerlist (8 werknemers, 0,5 miljoen euro omzet), opgericht door Woestijnvis-producer Erik Hauters, verkoopt een contentbeheersysteem voor televisiemakers. Van brainstorm tot draaiboek, van concept tot productie, de hele flow wordt online afgehandeld - en medewerkers kunnen er tegelijk aan werken.