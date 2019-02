Belgische webdienstenbedrijf Proximedia op weg naar Franse reclamegoeroe

De Franse reclamereus Publicis verkoopt de leverancier van internetdiensten aan zijn oud-topman Maurice Lévy.

Proximedia is een van de grootste Belgische leveranciers van internetdiensten aan kmo’s. Met 575 werknemers is het bedrijf actief in de Benelux, Frankrijk en Spanje.

Proximedia, opgericht in 1998, schreef in ons land een beetje beursgeschiedenis, door in 2005 als tweede bedrijf (na Propharex) naar de Vrije Markt te trekken, het beurssegment dat met een minimale regulering mikte op het aantrekken van kleine ondernemingen. In 2013 werd het bedrijf van de beurs gehaald via een uitkoopbod door de hoofdaandeelhouder Cyber Media Group, de holding van oprichters Fabrice Wuyts en Eric Glachant.

Kort daarna, in 2014, werd Proximedia overgenomen door het Franse Publicis, 's werelds derde grootste speler in de sector van marketing en communicatie. Publicis stond toen nog onder de leiding van Maurice Lévy, net als Martin Sorrell (ex-WPP) een icoon in de reclamewereld. Lévy bouwde de Franse groep in 30 jaar uit tot een wereldspeler.

Family office

De reclamegoeroe trok twee jaar geleden de deur achter zich dicht bij Publicis . Hij richtte met 30 miljoen euro het fonds Ycor op. Eind vorig jaar werd Lévy's eerste investering een feit, de start-up Chandago uit Bordeaux, een specialist in blockchain.

Het Belgische Proximedia is de volgende prooi van de oud-topman van Publicis. Die laatste, beursgenoteerd in Parijs, stuurde gisteren een persbericht uit met de melding dat Ycor/Levy werd gekozen uit tien kandidaat-kopers. 'Ycor deed het hoogste bod en heeft de beste ontwikkelingsplannen.' Beide partijen beginnen nu onderhandelingen. Een overnameprijs wordt niet genoemd. Proximedia is wellicht enkele tientallen miljoenen euro waard.

Opmerkelijk detail: Lévy is bij Publicis nog voorzitter van de raad van toezicht.