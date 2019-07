Berlusconi junior zet vaart achter Europees tv-platform

Pier Silvio Berlusconi, de CEO van Mediaset en de zoon van de ex-premier, wil mediagroepen als TF1 en ITV ervan overtuigen om een Europees front te vormen tegen Netflix en Amazon.

Mediaset is het mediabedrijf van de gewezen Italiaanse premier Silvio Berlusconi dat geleid wordt door zijn zoon Pier Silvio. De Italiaanse groep kocht eind mei een belang van 9,6 procent in zijn Duitse sectorgenoot ProSiebenSat.1 . Dat leidde tot speculatie over een mogelijke fusie.

'We staan op langere termijn open voor een fusie of om ons belang te verhogen, maar ons pan-Europees project komt eerst', verklaarde Berlusconi junior woensdag in de Italiaanse kuststad Santa Margherita.

'Euroflix'

Hij doelt op het project MediaforEurope (MFE), dat moet leiden tot een gezamenlijk streamingplatform van Europese tv-groepen als tegengewicht voor de Amerikanen Netflix, Amazon en YouTube (Google). MFE, dat via een Nederlandse holding gestructureerd wordt, kreeg eerder al de bijnaam 'Euroflix'.

Berlusconi brengt al zeker Mediaset, het Spaanse filiaal Mediaset España en het belang van 9,6 procent in ProSiebenSat.1 onder in MFE. Hij zou graag heel ProSiebenSat.1 onder zijn nieuwe Nederlandse koepel krijgen. 'Een grotere schaal leidt tot meer efficiëntie en dus lagere kosten', is zijn redenering.

De Duitsers houden de Italiaanse boot echter af en zeggen te willen concentreren op de reeds bestaande samenwerkingsverbanden tussen Europese tv-groepen.

De Mediaset-CEO noemde woensdag ook het Franse TF1 en het Britse ITV als mogelijke partners. 'We werken eraan, maar er is niets concreets.'

Het Portugese Media Capital, onderdeel van de Spaanse mediagroep Prisa, gaf eerder al signalen dat het een toetreding tot 'Euroflix' zou overwegen.

Stoorzender Vivendi

De Berlusconi's leven als grootste aandeelhouder (44 procent) van Mediaset al enkele jaren in onmin met het tweede grootste blok, de Franse mediagroep Vivendi die 28,8 procent bezit. Mediaset en Vivendi, de eigenaar van Canal+, hadden aanvankelijk plannen om een Europese groep te vormen, maar het huwelijk liep spaak.

Schermvullende weergave Vincent Bolloré ©AFP

Als Mediaset straks ondergebracht wordt in MFE, dat een beursnotering zal krijgen in Italië en Spanje, rijst de vraag welke rol Vivendi wil spelen. De Franse groep van magnaat Vincent Bolloré heeft nog niet laten weten of het aandeelhouder wil worden van MFE.