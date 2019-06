Berlusconi trekt naar Nederland

Mediaset, het bedrijf van mediamagnaat en oud-premier van Italiƫ Silvio Berlusconi, gaat zich formeel in Nederland vestigen. De grotendeels papieren verhuizing moet de mogelijkheden op allianties in de mediasector vergroten.

Het doel is een holding met de naam MFE op te richten in Nederland waar de Italiaanse activiteiten en het meerderheidsbelang in de Spaanse tak, die een aparte notering heeft in Madrid, in worden ondergebracht. Dat gebeurt door een omgekeerde overname. Ook de recent verworven participatie van 9,6 procent in het Duitse ProSiebenSat.1 belandt bij MFE.