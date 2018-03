Bescheiden groei voor RTL

'Idool' en Nederland haperen

De Nederlandse poot van de groep presteerde het zwakst. Dalende advertentie-inkomsten in een sterk krimpende televisiemarkt brachten minder geld in het laatje, wat de brutowinst van RTL Nederland 14 procent deed slinken tot 73 miljoen euro.

Video on-demand

Het is dan ook logisch dat de groep inzet op diversificatie en focust op winstgevendheid in plaats van omzetgroei. RTL meldt dat het zakencijfer van de digitale activiteiten van de groep toenam met 23,3 procent tot 826 miljoen euro. De mediagroep haalt nog steeds 47,5 procent van de omzet uit televisie-inkomsten, 20,1 procent komt voort uit producties. De digitale component draagt momenteel 13 procent bij aan het omzetcijfer.

CEO Bert Habets zegt dat de groep verder zal investeren in de groeiende streamingmarkt. Video-on-demand is vooral populair bij de jongere generatie en dreigt televisie naar de achtergrond te duwen. Met de demarche treedt RTL in het vaarwater van Netflix en aanverwanten. Een van de komende maanden lanceert RTL een streamingdienst in België.