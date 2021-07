Big Brother-bedenker John De Mol tovert achter de schermen, niet ervoor

De begeerde mediaprooi RTL Nederland ging deze week niet naar het Belgische DPG Media, maar werd vastgeklikt aan het Talpa Network van John de Mol. Kleppers als ‘Big Brother’ en ‘The Voice’ komen uit zijn koker, maar een groot mediabedrijf leiden is andere koek.

‘Nu kan ik weer focussen op wat ik goed kan: innovatieve programma’s bedenken en ontwikkelen.’ John de Mol (66) was eerlijk in het persbericht dat deze week de monsterfusie in de Nederlandse tv- en radiowereld aankondigde. De Europese mediareus RTL laat dochter RTL Nederland samensmelten met het Talpa Network van De Mol (en niet met DPG Media). RTL houdt een meerderheid van 70 procent in de nieuwe groep, de rest is voor De Mol. Die lijkt vooral opgelucht dat hij kan opgaan in een groter geheel.

De Mol, eigenaar van een cv vol mediadeals, is wereldberoemd als uitvinder en producer van waanzinnig populaire tv-programma’s. Hij bedacht ‘Big Brother’ en ‘The Voice’, shows die worden uitgezonden van Ecuador tot Zuid- Korea, wat hem fortuinen opleverde. Maar telkens als hij aan de weg timmert om zelf een mediamagnaat te worden, zoals met Talpa (mol in het Italiaans/Latijn), komt hij zichzelf tegen en is hij genoodzaakt een stap terug te zetten.

Controlefreak

Goedgeplaatste toplui in mediakringen noemen De Mol een absolute controlefreak. Exact de karaktertrek die je nodig hebt als je vanuit het niets briljante formats ontwikkelt met simpele basisideeën als: we zetten tien wildvreemden in een huis vol camera’s of we laten iemand zingen voor een omgedraaide jury. Dan helpt het om maniakaal te waken over elke spot in de studio. Maar de drang om te micromanagen zit in de weg als je de leiding hebt over een eigen zender en constant programmadirecteurs gaat overrulen over de kleur van het decor.

‘Hij weet heel goed wat mensen willen als entertainment. Maar manager zijn, spreadsheets, personeelsbeleid, vergaderen: dat vindt hij verschrikkelijk’, zegt Mark Koster, de auteur van de eind vorig jaar uitgebrachte biografie ‘De Mol: de machtigste mediafamilie van Nederland’.

2,4 miljard John De Mol heeft een geschat vermogen van 2,4 miljard euro.

De Mol - met een geschat vermogen van 2,4 miljard euro - groeide op in Hilversum, haast om de hoek van het Media Park, als zoon van John de Mol sr., die na zijn carrière als charmezanger directeur werd bij Radio Noordzee Internationaal. Daar versierde ‘Johnny’ op zijn 19de een job als dj-hulpje. Op zijn 23ste werd hij al producer voor tv. Toen de commerciële tv doorbrak, waren producties van zijn hand zoals ‘Medisch Centrum West’ en ‘Doet ie het of doet ie het niet’ niet van de buis weg te branden.

Endemol

In 1994, op zijn 39ste, fuseerde hij zijn bedrijf met dat van concurrent Joop van den Ende tot Endemol. Amper zes jaar later, en met ‘Big Brother’ als internationaal kijkcijferkanon, kocht het Spaanse Telefonica Endemol voor 5,5 miljard euro, en was De Mol miljardair. 15 jaar later, toen met ‘The Voice’ als vlaggenschip, deed De Mol dat kunstje nog eens over door zijn Talpa Media voor ruim 1 miljard euro te slijten aan het Britse ITV.

Tussendoor ambieerde De Mol meermaals de uitbouw van een eigen media-imperium. Sinds hij in de jaren 90 vergeefs een succesvolle voetbalzender op poten probeerde te zetten, wordt zijn loopbaan getekend door constante investeringen en desinvesteringen, in een duizelingwekkend tempo, maar met wisselend succes. Een maand geleden deed hij nog het persbureau ANP van de hand. Dat had hij amper drie jaar geleden gekocht. In Talpa Network, dat hij deze week bij RTL onderbracht, zit een bonte collectie van radio- en tv-zenders, magazines, onlinemedia en e-commerceactiviteiten.

Zoals hij met mediabelangen schuift, zo speelt hij ook Risk.

Zoals hij met mediabelangen schuift, zo speelt hij ook Risk. De Mol is al decennia een fanatiek liefhebber van het bordspel, en hij is hypercompetitief. De Mol heeft iets ouderwets Hollands, zegt Koster. Ja, hij heeft wel een privéjet want dat is praktisch, maar poenerig of materialistisch is hij niet. ‘Hij is eerder van het type broodje kaas.’ Eén keer ging hij zelf voor de camera’s staan, in een programma à la ‘The Apprentice’ van Donald Trump, waarin De Mol zou jureren over would-betopmanagers. De show werd na één aflevering op de Duitse televisie afgevoerd omdat De Mol niet pakte als presentator. Een groot verschil met zijn zus Linda.