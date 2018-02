Biotech-miljardair koopt Los Angeles Times

De Amerikaanse biotech-miljardair Soon-Shiong, mede-eigenaar van de basketbalclub Los Angeles Lakers, koopt de Los Angeles Times.

De 65-jarige Patrick Soon-Shiong, die ooit fortuin maakte met de verkoop van twee medicijnbedrijven, betaalt Tronc Inc , de huidige eigenaar van de Los Angeles Times, 500 miljoen dollar in contanten plus nog eens 90 miljoen dollar voor pensioenverplichtingen.

Voor dat geld krijgt hij ook nog de San Diego Union-Tribune en enkele kleine bladen uit de California News-stal in handen. De 136-jaar oude krant kan nu met een schone lei beginnen, want de afgelopen maanden was binnen de redactie hevig verzet opgetreden tegen Tronc.

Schermvullende weergave Patrick Soon-Shiong ©AFP

De Los Angeles Times heeft net als veel Amerikaanse kranten te lijden onder een daling van het aantal lezers en tegenvallende reclame-inkomsten. In 1990 had de krant op zijn piek nog een oplage van 1,2 miljoen lezers. Daar blijft nog ongeveer de helft van over.

Vele eigenaars

De afgelopen jaren wisselde de LA Times verschillende keren van eigenaar. Na decennia lang te hebben gefloreerd onder de vleugels van de familie Chandler, kwam de krant in 2000 in handen van Tribune Co, dat op zijn beurt in 2007 werd overgenomen door de miljardair Sam Zell. Toen die het faillissement aanvroeg van zijn groep werd Tribune Publishing in 2014 afgesplitst. Recent kwam het in handen van Tronc.

In 2016 deed Gannett, de Amerikaanse mediagroep achter de krant USA Today, een bod van 815 miljoen dollar op Tribune, maar dat werd afgewezen.

Kranten lezen met camera's

Soon-Shiong, een chirurg en CEO van het kankeronderzoeksbedrijf NantKwest, is geen onbekende bij de LA Times. In 2016 pompte hij als 'witte ridder' 70 miljoen dollar in Tronc om het vijandig bod van Gannett tegen te gaan. Hij kreeg toen 13 procent van het bedrijf in handen en werd vicevoorzitter van de raad van bestuur.

Maar vorig jaar werd hij niet herbenoemd in die functie omdat er twijfels waren ontstaan over de manier waarop hij Tronc-aandelen had gekocht.

Soon-Shiong verklaarde in 2016 in een interview dat hij zijn 'machinetechnologie' wil gebruiken om de leeservaring van een papieren krant te veranderen en alles wat je leest 'tot leven te wekken'. Zo moet het volgens hem mogelijk zijn om met een camera over krantenfoto's te scannen zodat je plots een 'pratende Donald Trump' of een 'dunkende Kevin Durant' te zien krijgt.

Rijke krantenboeren

Soon-Shiong wordt wel eens de rijkste dokter van de VS genoemd. Zijn vermogen wordt dan ook geschat op 7,8 miljard dollar. Hij is niet de enige miljardair die eigenaar wordt van een grote krant.