Bloomberg-CEO richt eigen nieuwsplatform op

Justin Smith stapt op als CEO van de Amerikaanse nieuwsorganisatie Bloomberg. De mediaveteraan start een journalistiek project op dat het vertrouwen in de media wil herstellen.

'De nieuwsindustrie heeft af te rekenen met een verlies aan vertrouwen door de verstorende invloed van de sociale media en de groeiende polarisering en beperkte blik', schrijft Justin Smith (52) in de e-mail waarin hij zijn vertrek aankondigde. 'Mijn plan is een kwaliteitsvolle nieuwsorganisatie op te richten die onbevooroordeelde journalistiek brengt voor een globaal publiek en die een platform biedt voor de beste journalisten ter wereld.'

Mijn plan is een kwaliteitsvolle nieuwsorganisatie op te richten die onbevooroordeelde journalistiek brengt voor een globaal publiek. Justin Smith Ontslagnemend CEO Bloomberg Media Group

Als hoofdredacteur voor zijn start-up heeft hij Ben Smith (45) - geen familie - aangetrokken, die mediacolumnist bij de New York Times was. Ben Smith was tien jaar hoofdredacteur van het digitale nieuwsmedium BuzzFeed en werkte als politiek verslaggever voor Politico.

'Er zijn 200 miljoen hoogopgeleide mensen die in het Engels lezen, die willen dat de journalistiek hun intelligentie respecteert en die geen echt doelpubliek zijn van mediabedrijven. Op dat publiek mikken wij', zegt Ben Smith. Hij denkt dat er een grotere appetijt is voor kwaliteitsvolle verslaggeving dan voor opinies die gedeeld worden op sociale media. Ben Smith wordt medeaandeelhouder van het nieuwe bedrijf.

Er zijn weinig details bekend over het journalistieke project van Smith & Smith. Het is onduidelijk welke platformen ze zullen gebruiken, hoeveel journalisten ze aanwerven, waar ze de financiering halen en wanneer ze van start gaan.

Geen journalist

Justin Smith leidt sinds 2013 de Bloomberg Media Group. Dat is de mediadivisie van de Bloomberg-groep van de voormalige New Yorkse burgemeester Michael Bloomberg.

Justin Smith begon zijn carrière als diplomatiek medewerker op verschillende Amerikaanse ambassades in het buitenland. Daarna stapte hij in de mediasector, maar niet als journalist. Hij werkte onder meer voor de International Herald Tribune in Parijs, waar hij de conferentiebusiness uitbouwde, en voor het magazine The Economist, als hoofd strategie.

In 2007 ging hij aan de slag bij de Atlantic Group, de uitgever van onder meer het gerenommeerde magazine en digitale nieuwsmerk The Atlantic. Hij zorgde er mee voor dat het bedrijf in 2010 voor het eerst in decennia winst maakte. Ook nam hij het initiatief voor de lancering van enkele gespecialiseerde websites.