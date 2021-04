Bouwgroep Besix meldt zich voor overname RTL België

Een tiental partijen loopt zich warm voor de biedingen op de radio- en televisiegroep RTL België. Enkele namen springen eruit, zoals Proximus en de bouwgroep Besix, die al beperkt actief is in de mediasector. De eerste biedronde is voor eind april.

Enkele weken geleden berichtte De Tijd dat de Europese radio- en televisiegroep RTL de markt aftastte naar een koper voor haar Belgische dochter. RTL België overkoepelt de televisiezenders RTL-TVi, Club RTL en Plug RTL, maar ook de radiostations Bel RTL, Radio Contact en Mint. Het omvat ook de streamingdienst RTL Play en de nieuwssite RTLInfo.be.

Het proces zit nog in een pril stadium, maar de gegadigden slijpen de messen al en in de coulissen worden allianties gesmeed. Wie interesse heeft, moet - naargelang de bron - 200 à 250 miljoen of meer op tafel leggen. De Amerikaanse zakenbank JPMorgan adviseert de verkoper, samen met het onlangs gemandateerde advocatenkantoor Linklaters.

Volgens meerdere bronnen heeft een tiental partijen het dossier opgevraagd. De opmerkelijkste naam is Besix. De bouwgroep zou voor het dossier samenwerken met de Franstalige mediaondernemer Philippe Lhomme (ex-Canal+ België en onder meer eigenaar van Batibouw). De mediasector is Besix niet vreemd: het pompte al meerdere keren enkele miljoenen in de Franstalige nieuwszender LN24. Besix-CEO Rik Vandenberghe zetelt er in de raad van bestuur, Philippe Lhomme is de voorzitter. Een bouwgroep die eigenaar is van een televisiestation zou geen primeur zijn. De Franse televisiegroep TF1 is al enkele decennia in handen van de bouwreus Bouygues. Besix-aandeelhouder Orascom is ook actief in telecom en media.

Ook Proximus staat in de startblokken, net als Telenet, vernam De Tijd. De Mechelse groep heeft in tegenstelling tot haar eeuwige concurrent een eigen televisiegroep: SBS (VIER, VIJF, ZES). Telenet kan daardoor in dit dossier synergieën uitspelen - lees: iets meer bieden als het erop aankomt. Of richt Mechelen al zijn pijlen op de Waalse kabel- en telecomgroep VOO, waarvan binnenkort een deel te koop komt?

Oude bekenden

Rossel (Le Soir) werkt ook op het dossier, maar de Franstalige mediagroep zou niet alleen optreden. In de wandelgangen wordt gewag gemaakt van een samenwerking met DPG Media, in Vlaanderen al eigenaar van VTM. De twee partijen kennen elkaar goed. Ze waren lang samen aandeelhouder van Mediafin (De Tijd en L'Echo).

Rossel heeft één voordeel tegenover zijn concurrenten: het was tot eind vorig jaar medeaandeelhouder van RTL België en kent er de interne (financiële) keuken dus beter dan de andere. RTL kocht toen de participatie van een reeks krantenuitgevers in hun Belgische dochter over.

IPM (La Libre, Vers L'Avenir) zou eveneens aan wie het horen wil laten weten dat het interesse heeft, maar heeft zeker niet genoeg vuurkracht om het dossier alleen aan te kunnen.

Maar het dossier trekt niet enkel Belgische spelers aan. Het hierboven vermelde TF1 TFI 0%is ook een gegadigde. IP, de reclameregie van RTL Belgium, werft al enkele jaren reclame voor de Franse groep in ons land. TF1 is ook een van de bieders op de Franse RTL-dochter M6.