Brecht Decaestecker nieuwe hoofdredacteur Het Laatste Nieuws

Decaestecker komt over van de openbare omroep VRT, waar hij hoofdredacteur digitaal was.

'Brecht is een van de weinige mensen in Vlaanderen die oud genoeg is om te weten hoe je een krant moet maken maar ook jong genoeg om aan te voelen hoe je kwaliteitsjournalistiek in deze digitale wereld tot bij de Vlamingen brengt', legt Paul Daenen, de directeur van News City (de koepel boven de redacties van DPG Media), de transfer uit.