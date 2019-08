'Britse krantenuitgever hoopt op bod van Mediahuis'

Het mediabedrijf boven titels als De Standaard en NRC Handelsblad wordt genoemd in de biedstrijd rond JPIMedia. 'Geen commentaar', luidt het in het hoofdkantoor in Antwerpen.

Het Britse JPIMedia staat te koop. Het mediabedrijf geeft onder meer de Britse krant i en The Scotsman uit, net als weekbladen en regionale titels als Edinburgh Evening News, The Star (Sheffield), Yorkshire Post, Falkirk Herald en Belfast News Letter.

Volgens The Times staan er acht kandidaat-kopers klaar om JPIMedia of bepaalde kranten over te nemen. Worden genoemd: Reach, National World, Newsquest en Archant.

Speculatie

Opmerkelijk is dat ook Mediahuis de revue passeert. 'Men hoopt dat de Belgische mediagroep meedoet na haar overname van de Ierse uitgever Independent News & Media', luidt het. Mediahuis nam eind april de beursgenoteerde groep boven onder meer Irish Independent - de best verkochte krant in Ierland - Sunday Independent en The Herald over voor 145,6 miljoen euro.

Desgevraagd zegt de Antwerpse mediagroep boven onder meer De Standaard en NRC Handelsblad dat 'ze de speculaties heeft gelezen maar niet wenst in te gaan op dergelijke geruchten'.