Britten azen op Endemol (Big Brother, Black Mirror)

Endemol werd opgericht door de Nederlandse tv-ondernemers John De Mol en Joop Van Den Ende en tekende in de jaren 90 en 2000 voor succesformats zoals ‘Big Brother’. Het fusiebedrijf van vandaag ontstond in 2014 door de samenvoeging van de productiemaatschappijen Endemol, Shine en Core Media. Na heel wat omzwervingen is Endemol Shine vandaag in handen van de Amerikaanse mediagroep 21st Century Fox en de private-equitygroep Apollo Global Management.