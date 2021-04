Brussel en Wallonië pompen geld in nieuwszender LN24

LN24 werd in Franstalig België opgericht door twee voormalige journalisten van de krant L’Echo. De zender kende een moeilijke start, onder andere door de tegenvallende reclame-inkomsten in de coronacrisis. Twee stichtende aandeelhouders, de bank Belfius en de bouwgroep Besix, moesten vorig jaar in twee kapitaalrondes 3 miljoen euro bijtanken, boven op het startkapitaal van 4,5 miljoen euro.

Nu pompen ook publieke investeerders geld in het bedrijf. Het gaat in totaal om 2,7 miljoen euro. Brussel (via Finance&Invest.Brussels) investeert 750.000 euro in kapitaal en 600.000 euro via een lening. De investering van de Waalse investeerder SRIW verloopt volledig via een lening (1,35 miljoen). Finance&Invest.Brussels komt naast Belfius, Besix en de oprichters in het kapitaal.