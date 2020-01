CEO Mediahuis Gert Ysebaert: ‘We moeten naar de Europese mediatop'...

Met de overname van de best verkochte krant van Ierland kroonde het Belgische Mediahuis, de uitgever van De Standaard en Het Nieuwsblad, zich in 2019 tot een miljardenbedrijf. Maar de honger is niet gestild, stelt CEO Gert Ysebaert. ‘We zijn een jager. Geen prooi.’

Het nieuwe werkjaar van Gert Ysebaert is nog maar een paar uur ver als we hem spreken. Hij kan terugblikken op een markant 2019. In april telde Mediahuis bijna 150 miljoen euro neer voor het Ierse Independent News & Media (INM), het bedrijf boven The Irish Independent, de best verkochte Ierse krant.

Mediahuis slaat zo het plafond van een miljard euro omzet aan diggelen en breekt uit het Nederlandstalige taalgebied. De 56-jarige Ysebaert is een van de architecten van het succes. In 2013 belandde hij bij het huwelijk van de uitgevers Corelio en Concentra op de CEO-stoel van het Mediahuis. Nu zowel in België, Nederland als Ierland lokale CEO’s op post zijn, focust hij op de langetermijnstrategie van de Europese mediagroep.

Uitspraken van Ysebaert liggen daarom onder het vergrootglas. Op een mediaconferentie van de Britse zakenkrant Financial Times eind november liet hij zich ontvallen dat ‘als The Telegraph te koop staat, ze me maar moeten bellen’. De uitspraak sierde meteen alle nieuwssites, waarna het bedrijf moest counteren. Het was maar een ‘kwinkslag’. Toch staan de groeiambities van het Mediahuis buiten kijf.

Waarom Ierland? Was dat een toevallige opportuniteit?

Gert Ysebaert: ‘Nee, dat was een bewuste stap. In België zijn de kaarten grotendeels geschud en ook in Nederland staan we sterk. We hebben daar vertrouwen uit geput. We hebben alle Europese mediabedrijven gescand. Ierland was om tal van redenen interessant. Het land telt evenveel inwoners als Vlaanderen, de bevolking is relatief jong, de economie doet het goed en ze denken er heel digitaal. Op die markt had het beursgenoteerde INM een lage koers en aandeelhouders die klaar waren met media. We kwamen op het juiste moment.’

Mediahuis kiest er dus voor uit te groeien tot een Europese mediagroep?

Ysebaert: ‘Binnen tien jaar zijn er alleen nog enkele grote Europese mediabedrijven. Onze merken zijn nu nog erg lokaal, ze halen daar hun kracht uit. Maar de concurrentie is globaal. Veel kleinere bedrijven gaan in de problemen komen door die druk. Dat geeft ons net meer mogelijkheden, om die over te nemen. Wij moeten tot de Europese kopgroep behoren. Let wel: we willen niet wedijveren met Facebook of Google. Maar als mediabedrijf moet je schaal hebben. Zoals het Duitse Axel Springer of het Noorse Schibsted. Dat zijn de echt groten.’

Bio > 56 jaar. > Sinds 2013 CEO van Mediahuis. > Doorliep daarvoor tal van managersfuncties bij De Standaard, met een kort intermezzo bij de uitgeverij Lannoo. > Communicatiewetenschapper van opleiding, in het bezit van een Executive MBA. > Voorzitter van Hart voor Handicap, een vereniging die mensen met een beperking in de maatschappij wil betrekken.

Springt u zo niet op alles wat beweegt? De ‘kwinkslag’ over The Telegraph kwam vreemd over.

Ysebaert: ‘Er zijn dossiers waar we niet op ingaan. Maar met de overname in Ierland zijn we de Angelsaksische markt opgetrokken. We toonden dat we een jager zijn en geen prooi. We staan nu op de radar van media, consultants en zakenbankiers. Het is niet onlogisch dat onze naam valt als een gerucht de ronde doet. Maar het was niet meer dan een gerucht. Er is geen dossier rond The Telegraph. Was dat er wel, had ik die opmerking niet gemaakt. De beste deals sluit je in de luwte.’

Voor welke prooien gaat u dan wel overstag?

Ysebaert: ‘We stellen onszelf altijd drie vragen. Wat kunnen wij bijbrengen aan het bedrijf? Wat kan het bedrijf ons bijbrengen? En zijn de omstandigheden goed? Voor een buitenstaander lijken de voorwaarden van de Ierse deal weinig aantrekkelijk. De reclame- en lezersinkomsten daalden er de voorbije jaren telkens met 8 à 10 procent. Ieren hebben ook geen abonnement op de papieren krant, ze kopen die op losse basis. Leveren aan huis bestaat er niet. De nieuwssite independent.ie staat wel sterk, maar is gratis. We moeten dus een merk dat geen vaste band heeft met zijn lezer toch zo’n band laten opbouwen, via digitale abonnementen. We geloven dat we dat kunnen.’

Vanwaar komt dat geloof?

Ysebaert: ‘In België en Nederland betalen steeds meer mensen voor een digitaal abonnement. Bij een kwaliteitskrant zoals De Standaard ligt het aandeel digitale abonnees boven 30 procent. Bij populaire merken, zoals Het Nieuwsblad, ligt dat lager. Maar ook daar is een kentering. Het Belang Van Limburg steekt al het regionale nieuws achter de betaalmuur. Dat leek enkele jaren geleden ondenkbaar. Het aantal digitale abonnees moet dit jaar met een kwart omhoog. Er is geen reden om te denken dat dat elders ook niet lukt.’

U verwees al naar de moeizame Ierse advertentiemarkt. Ook hier blijft die lastig. Is het een kwestie van tijd voor u de tering naar de nering moet zetten?

Ysebaert: ‘In België kregen we de voorbije drie jaar stevige klappen op de advertentiemarkt. En we zullen nog wel even door zwaar weer moeten. Als media verkoop je bereik aan adverteerders. Maar bereik vind je ook bij Facebook of Google. We moeten een strategische partner worden. We hebben nu zelfs een agentschap dat creatief werk doet voor adverteerders. Voorts letten we permanent op de kosten, vooral bij de productie van de papieren krant. Daar hebben we vorig jaar in België en Nederland belangrijke stappen in gezet. In 2020 moeten we daar de vruchten van plukken. We willen 15 procent rendement op een omzet van een miljard euro. Dat investeren we dan in het digitale. We hebben in de hele groep 400 mensen die nieuwe digitale producten ontwikkelen.’

Mediahuis gelooft fel in podcasts. Is audio na video de nieuwste hype?

Ysebaert: ‘Er kwamen vorig jaar veel podcasts bij. De Standaard heeft een dagelijkse podcast, NRC ook. Onze andere merken doen het ook, maar met een lagere frequentie. Het is een manier om met een klein budget aan goede journalistiek te doen, meer dan met online video. We investeerden allemaal fors in online video, en we blijven erop inzetten, maar het is toch niet de heilige graal die het ooit leek te zijn. We moeten natuurlijk een betalend model rond podcasts bouwen. Nu is het een marketinginstrument. Een optie is het freemiummodel: een deel gratis, een deel betalend.’

Is het in die digitale wereld niet vreemd dat Bpost per jaar nog altijd 170 miljoen euro aan subsidies krijgt om kranten te bussen?

Ysebaert: ‘De kritiek daarop komt uit specifieke hoeken, en is erg uitvergroot...’

… maar krijgt weerklank in de politiek.

Ysebaert: ‘Dat klopt, maar laat ons er genuanceerd naar kijken. De subsidies zullen dalen, want die zijn gekoppeld aan het volume papier. En dat daalt. Het contract helpt Bpost een goede dienstverlening te leveren. Valt de steun weg, dan zijn de gevolgen voor Bpost. In Nederland organiseren wij zelf onze bezorging, en de tarieven zijn ongeveer dezelfde als hier. Voor mijn part mag al het nieuws digitaal zijn. Maar er zijn nog altijd mensen die rekenen op de papieren krant. De vraag is: hoe maak je de omslag van papier naar digitaal en welke rol spelen de subsidies daarin?’

De papieren krant is nu misschien te goedkoop. Neem de steun weg, de papieren krant wordt wat duurder en meer mensen gaan online lezen.

Ysebaert: ‘Papier is niet goedkoop. Dat is niet het argument. De kritiek komt van kleinere digitale spelers met onvoldoende trafiek, die zich verschuilen achter oneerlijke concurrentie van traditionele spelers. Terwijl de vraag moet zijn hoe we het medialandschap in stand houden.’

Hart voor Handicap Gert Ysebaert is als voorzitter van Hart voor Handicap, en vader van een dochter met een beperking, ook betrokken op de problematiek van de wachtlijsten in de zorgsector. Hij is niet mals voor de Vlaamse regering, die volgens hem te weinig doet. ‘Er schuilt in het regeerakkoord een enorme denkfout. Er zijn mensen met een beperking die recht hebben op een tegemoetkoming om hun leven zelfstandig uit te bouwen. Maar je zegt dat er geen geld is. En dat al tien à vijftien jaar. Het is alsof je tegen een werkloze zegt dat hij recht heeft op een uitkering, maar er nog een jaar moet op wachten. Dat is niet te vatten.’