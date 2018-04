CEO Medialaan stapt op wegens 'verschil in visie'

Peter Bossaert, die de bundeling van de nieuwsredacties van VTM, Het Laatste Nieuws en De Morgen in goede banen moet leiden, stapt op na meningsverschillen over die strategie.

Peter Bossaert stapt op als CEO van Medialaan, het bedrijf boven onder meer VTM, QMusic en Mobile Vikings. Dat meldt Medialaan.

Het ontslag komt er op een cruciaal moment voor De Persgroep, die vorig jaar Roularta uitkocht en nu volledig eigenaar is van het bedrijf boven VTM en Q-Music. Vorige maand werd aangekondigd dat de nieuwsredacties van De Morgen en Het Laatste Nieuws zullen samensmelten met die van VTM in het nieuwe mediabedrijf News City.

Die samenwerking moet De Persgroep meer kracht geven om de concurrentie aan te gaan met Facebook en Google voor digitaal nieuws, al dan niet op mobiele video.

Het nieuwe mediabedrijf - de fusie van De Persgroep Publishing en Medialaan - heeft nog geen naam. Wel was beslist dat Peter Bossaert CEO werd.

Over die strategie is nu een conflict los gebarsten, erkennen zowel Peter Bossaert als Persgroep-CEO Christian Van Thillo in het persbericht.

'De digitalisering heeft het medialandschap de voorbije jaren grondig hertekend', zegt Bossaert. 'De fusie met De Persgroep Publishing was en is daarin de juiste strategische keuze. Ik zal dat nieuwe bedrijf uiteindelijk niet zelf leiden, omdat er een verschil is van visie tussen de groep en mezelf, over hoe we dit mooie toekomstverhaal moeten aanvliegen. Dat is niet erg, want we gaan uit elkaar met het grootste wederzijdse respect. En, hoe je het ook gaat aanpakken, de toekomst is verzekerd, de fundamenten liggen er.'

'De krachtenbundeling van onze audiovisuele en uitgeefactiviteiten is van groot strategisch belang voor onze groep', zegt Van Thillo. 'Daarover zijn we unaniem enthousiast, maar over de manier waarop we hier invulling aan moeten geven deelden we niet dezelfde visie. Daarom scheiden onze wegen, maar dat doen we in de beste verstandhouding.'