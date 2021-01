Canadese Hootsuite redt Limburgse techbelofte Sparkcentral

Sparkcentral, het digitale klantenplatform dat in 2012 werd opgericht door de jonge ondernemer Davy Kestens, komt na enkele woelige jaren in handen van zijn concurrent Hootsuite. De Vlaamse aandeelhouders – onder meer de overheid – scheurden hun broek aan het verhaal.

Ooit ging Sparkcentral over de tongen als de Vlaamse uitdager van het oudere en grotere Hootsuite. Beide ontwikkelden een platform dat bedrijven gebruiken om relaties op sociale media te beheren, bijvoorbeeld als tool voor verkopers of voor de klantendienst.

Maar terwijl Hootsuite bleef groeien, ging het met Sparkcentral de voorbije jaren van kwaad naar erger. Vandaag valt de Vlaamse start-up als een hapklare brok in handen van zijn Canadese concurrent. Hootsuite is de wereldwijde marktleider in social media management, met meer dan 200.000 betaalde accounts, en miljoenen gebruikers in de hele wereld.

De verkopers van Sparkcentral zijn de Limburgse investeringsmaatschappij LRM en Group MC - het familiaal vehikel van Caroline Maesen, de mede-eigenaar van Actief Interim. Dat is opmerkelijk, want amper negen maanden geleden dienden zij zich nog aan als redders van Sparkcentral, dat financieel in slechte papieren zat. LRM en Group MC kochten in maart 2020 de Amerikaanse durfkapitaalfondsen Split Rock Partners en Jackson Square Ventures uit, en investeerden 2,5 miljoen euro in een doorstart voor het bedrijf.

Zowel LRM als Hootsuite houdt de lippen stijf op elkaar over het overnamebedrag, maar volgens ingelichte bronnen gaat het over niet meer dan enkele miljoenen euro's, een fractie van de waardering van tientallen miljoenen die ooit op Sparkcentral werd geplakt. Het bedrijf zit zonder cash en staat op het randje van het faillissement, valt te horen.

Amerikaanse droom

Hoe het zover kon komen, blijft een onbeantwoorde vraag. De toen 23-jarige Kestens richtte het bedrijf, aanvankelijk onder de naam Twitspark, op in 2012. De Limburger werd een boegbeeld van een generatie jonge ondernemers die ervan droomden om een digitaal wereldbedrijf uit te bouwen.

Met geld van een reeks Vlaamse privé-investeerders trok hij naar San Francisco om van daaruit de VS te veroveren. Hij sprak er openlijk over zijn droom om een miljardenbedrijf te bouwen en daarmee naar de beurs te gaan. Kestens overtuigde enkele grote Amerikaanse fondsen mee in het verhaal te investeren. In 2016 stopte ook LRM, toen nog geleid door Stijn Bijnens (CEO van de IT-groep Cegeka), 10 miljoen dollar in het bedrijf.

Kestens zou een peperdure levensstijl – denk aan luxefeestjes in de gokstad Las Vegas – zonder verantwoording als onkosten hebben ingebracht.

Stegen het succes en de lof de jonge twintiger naar het hoofd? Het feit is dat de relatie met zijn investeerders in de jaren daarna gaandeweg verzuurde, volgens meerdere bronnen omdat hij meer bezig was met geld uitgeven dan met het te verdienen. Kestens zou onkostenrekeningen gebruikt hebben om een peperdure levensstijl – denk aan luxefeestjes in de gokstad Las Vegas – te financieren. Ook zakelijk begon het met Sparkcentral bergaf te gaan. Het bedrijf verloor meer klanten dan het aantrok en joeg het geld van zijn investeerders er in hoog tempo door.

Kestens wil zelf geen commentaar kwijt over de fouten die hem worden aangewreven. Een andere waarnemer vindt niet dat hij onvergeeflijke fouten gemaakt heeft. 'Zeker in de prille startup-fase heeft hij heel goed werk geleverd, bijvoorbeeld door de luchtvaartmaatschappij Delta als klant aan te trekken. Je moet het maar doen als jonge kerel', klinkt het. 'Als ik hem iets kan verwijten, is het dat hij zich niet op tijd omringd heeft met meer ervaren managers.' Ook de toegenomen concurrentie van andere platformen maakte dat Sparkcentral er niet in slaagde om uit te groeien tot een groter bedrijf, klinkt het hier.

Doorstart

In 2018 kwam Kestens’ verhaal abrupt ten einde. Hij werd door de aandeelhouders aan de deur gezet en vervangen door de Amerikaan Joe Gagnon. Begin 2019 pompten LRM en de Amerikanen nog eens 5,8 miljoen dollar in de start-up, en weer een jaar later kochten LRM en Group MC de Amerikanen uit. Met Christoph Neut als CEO zou het bedrijf een Europese doorstart maken waarbij het platform volledig zou gepositioneerd worden als een digitale klantendienst, klonk het toen.

Volgens Neut en LRM-topman Tom Vanham werden die plannen doorkruist door de coronacrisis. ‘Onze zakken zijn ook niet zo diep dat we nog een keer wilden investeren. Verkopen aan een grote speler als Hootsuite was een opportuniteit die we niet konden laten liggen’, luidt het vandaag.

Of de coronacrisis de slechte gang van zaken helemaal verklaart, is voor discussie vatbaar.

Volgens onze informatie waren er ook in 2018 en 2019 al biedingen op Sparkcentral, maar wilde LRM daar toen niet op ingaan. Of de coronacrisis de slechte gang van zaken helemaal verklaart, is voor discussie vatbaar. Volgens Hootsuite-topman Tom Keiser was de vraag naar zijn platform nooit groter dan tijdens de pandemie.

Gigantische verwatering

Vanham wil niet kwijt hoeveel de investeringsmaatschappij, die in handen is van de Vlaamse overheid, in totaal aan de start-up verloren heeft. In het boekjaar 2019 werd het grootste deel van de investering wel al afgeschreven. De LRM-groep ging in dat jaar bijna 9 miljoen euro in het rood, wellicht grotendeels door het Sparkcentral-debacle.

99,9% De investeerders van het eerste uur verloren bijna hun volledige inbreng

De schade is echter relatief nog veel groter voor de investeerders van het eerste uur, die letterlijk 99,9 procent van hun geld zijn kwijtgespeeld. Zij werden tijdens de kapitaaloperaties van 2019 en 2020 gigantisch verwaterd doordat de hoofdaandeelhouders extra aandelen in het leven riepen, zonder dat ze daar statutair veel konden tegen inbrengen.

Onder de privé-investeerders die geld hebben verloren, zitten bekende ondernemers als Peter Hinssen, José Zurstrassen, Lorenz Bogaert, Sébastien de Halleux en André Duval. Voor sommigen bedraagt de schade enkele tienduizenden euro's, voor anderen loopt die in de honderdduizenden euro's.

Werknemers

De positieve noot in het verhaal is dat er nog een toekomst is voor het dertigtal werknemers van Sparkcentral op de Corda Campus in Hasselt. Volgens Hootsuite-CEO Tom Keiser is de kans zelfs groot dat er de komende 12 maanden nog 2 à 3 keer meer volk bijkomt, gezien de ‘enorme opportuniteit’ in de markt. Huidig CEO Neut stapt mee over naar Hootsuite, waar hij als directielid verantwoordelijk wordt voor de verkoop.