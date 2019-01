Canadezen kochten amper aandelen EVS bij

Het beursgenoteerde EVS kwam deze week in het nieuws met de verrassende instap van Belfius en Ackermans & van Haaren in het kapitaal van het televisietechnologiebedrijf. Door elk een belang van 2,45 procent te nemen bij een kapitaalverhoging verankeren ze EVS, dat een erg versnipperd aandeelhouderschap heeft, een beetje.

Dat is niet zonder belang omdat in oktober bekendraakte dat de Canadese concurrent van EVS, Evertz Technologies, een belang van 3,1 procent verwierf. Het is voorlopig nog gissen naar de bedoelingen van de Canadezen. Het was ook de vraag of ze sinds oktober nog aandelen bijkochten. Na 3 procent is de volgende verplichte aanmeldingsdrempel 5 procent.