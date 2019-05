Canal+ koopt eigenaar TV Vlaanderen

De satelliet-tv-aanbieder TV Vlaanderen komt in handen van de Franse betaaltelevisiereus Canal+. Die betaalt ruim een miljard euro voor M7, het moederbedrijf van TV Vlaanderen en Télésat, de tegenhanger in Franstalig België.

M7 is een Luxemburgse mediagroep die verschillende Europese platformen voor satellietzenders omvat. Behalve TV Vlaanderen en Télésat gaat het om het Tsjechisch-Slovaakse Skylink, het Nederlandse Canal Digitaal, het Duitse Diveo en M7 Deutschland, en HD Austria in Oostenrijk.

Alles samen verdeelt M7, dat in Luxemburg gevestigd is, zijn zenders bij zowat 3 miljoen abonnees. Het bedrijf draait een jaaromzet van meer dan 400 miljoen euro.

TV Vlaanderen werd in 2006 gelanceerd met een aanbod van een reeks basiszenders tegen een relatief lage prijs. De dienst bereikt nooit een heel breed publiek omdat er een satellietschotel voor nodig is. TV Vlaanderen was wel populair bij Belgen in het buitenland. Sinds eind 2017 heeft TV Vlaanderen ook een aanbod van digitale tv-zenders via de ether (DVB-T) onder de naam Antenne TV.