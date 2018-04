Casey Neistat, peetvader van de YouTube-generatie, vandaag in Brussel

Met gewiekste internetvideo’s werkte de Amerikaan Casey Neistat (37) zich op van bordenwasser tot gevierd mediafiguur. 10 miljoen volgers later is de Amerikaan het lichtende voorbeeld van een generatie jongeren die zichzelf via YouTube tot een merk verheffen. Vandaag spreekt hij in Brussel.

Op 24 januari 2016 snowboardde een man door de straten van een door een sneeuwstorm geteisterd New York. Omdat die stad een vrij vlakke boel is, liet hij zich voorttrekken door een auto. Alsof dat nog niet gek genoeg was, hield hij tijdens het boarden een gigantische Amerikaanse vlag vast. De kans dat u een verslag van die absurde rit zag, is niet onbestaande: meer dan 17 miljoen mensen bekeken de video ervan op YouTube.

Schermvullende weergave Snowboardend achter een auto door Manhattan. ©RV DOC

Die snowboarder is Casey Neistat, met een kleine 10 miljoen abonnees een van de populairste mensen op YouTube, de videowebsite van Google. Zijn video ging de wereld rond, net als de honderden andere video’s die hij maakte en die samen intussen meer dan 2 miljard keer bekeken werden.

Daarin haalde hij wel vaker stunts zoals die in New York uit. Zo hing hij aan een touwladder onder een helikopter en ging hij in een smoking wakeboarden op de Amsterdamse grachten toen hij in de stad te gast was. Of hij in Brussel - waar hij vandaag speecht op Fuel, een congres van Medialaan - ook iets van plan is, weten we niet, maar de kans dat Neistat het Atomium beklimt, is niet onbestaande.

vloggers Een vlog - kort voor ‘video log’ - is een online dagboek aan de hand van video’s op YouTube. Niet alle video’s die Neistat maakt zijn vlogs, maar de updates waarin hij het over zijn dagelijks leven heeft, zijn dat wel. In onze contreien is de voorbije jaren ook een online cultuur van vloggers ontstaan met een grote aanhang. Acid, een 18-jarige West-Vlaming, haalt 350.000 volgers. In Nederland is Enzo Knol de populairste met bijna 2 miljoen abonnees.

De populariteit van zijn video’s leverde hem de status van internetcelebrity op, met de bijbehorende rijkdom uit advertenties en deals met merken. ‘Neistat heeft mee het tijdperk ingeluid van mensen die hun eigen leven filmen en dat tot entertainment verheffen. Dat is het nieuwe tv-landschap’, zegt Dirk Cassiers van het Antwerpse reclamebureau Dallas.

Peetvader

Als YouTube-pionier is Neistat de peetvader van een online cultuur die ook in België al lang in opmars is. De schaal van de gemeenschap is in ons land nog beduidend kleiner dan in de VS en in de buurlanden, maar ook hier proberen jongeren een merk van zichzelf te maken met video’s van verschillend allooi. Een populair format is de vlog, een online dagboek met updates uit het dagelijkse leven.

In ons land is Acid, het alter ego van de 18-jarige Nathan Gunst uit Blankenberge, de populairste met 350.000 volgers. Het is een cijfer waar veel tv-makers van dromen. Hij kan amper nog op openbare plaatsen komen zonder door jongeren te worden aangeklampt. ‘Voor de jeugd zijn YouTubers de grootste sterren van vandaag en morgen’, zegt Dirk Timmerman, organisator van de Belgian Tube Days.

Schermvullende weergave Verslag van een vliegreis van 21.000 dollar. ©RV DOC

Neistat is van dat fenomeen een van de voorlopers. Zijn levensverhaal is haast even spannend als de stunts die hij uithaalt. Zo liep hij op z’n vijftiende weg van huis toen zijn ouders scheidden. Hij werd twee jaar later vader en moest rondkomen door borden te wassen in restaurants. Toen hij 18 was, bleef hij logeren bij zijn oudere broer Van, die in Brooklyn woont. Door met diens camera te experimenteren ontdekte Neistat waar zijn passie lag: film.

Toen hij 23 was, maakte Neistat een video waarin hij klaagde over hoe Apple volgens hem fraudeert met de batterij die het bedrijf in iPods stak. Het was 2004 en YouTube was nog niet eens opgericht, maar toch ging de video al snel de wereld rond. Vanaf dat moment ging het pijlsnel voor Neistat. Met de hulp van de tv-producent Tom Scott ging hij samen met zijn broer een achtdelige serie maken die ‘The Neistat Brothers’ heet en die voor 2 miljoen dollar aan het betaalkanaal HBO verkocht werd.

Hustlen

In 2015 begon hij met vlogs op YouTube, dagelijkse episodes over zijn leven waarvan hij er al ruim 800 postte. Hij ontwikkelde ook zijn eigen app, Beme, die hij in 2016 voor 25 miljoen dollar aan CNN verkocht. Met die applicatie kunnen mensen korte en persoonlijke video’s delen. Of beter: konden, want CNN besloot het platform een jaar later op te doeken.

Hoewel hij intussen een succesvolle media-ondernemer is, blijft Neistat ook een straatjoch. Tijdens een van zijn vele dik betaalde spreekbeurten op een techconferentie vorig jaar in Californië, palmde hij met de nodige f-woorden de zaal in met zijn levensverhaal dat hij te danken heeft aan zijn vermogen om te ‘hustlen’, een moeilijk vertaalbare term die het midden houdt tussen hard werken, goed onderhandelen en nooit opgeven.

Ik haatte het borden te wassen, maar ik was wel de beste fucking bordenwasser die dat restaurant ooit gezien heeft. casey neistat youtube-fenomeen

‘Toen ik op mijn veertiende stopte met school had ik maar één optie: werken. Ik haatte het borden te wassen, maar ik was wel de beste fucking bordenwasser die dat restaurant ooit gezien heeft. Ik was nog een tiener, had al een kind en verdiende amper geld, maar het was wel de belangrijkste periode uit mijn leven.’