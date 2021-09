Caviar-veteranen richten eigen productiehuis op

‘Een onconventionele mix van lokaal en internationaal talent in regisseren, fotografie en meer’, zo omschrijven Bram Coppens en Thomas Hofman hun nieuwe productiehuis in de reclamevakpers. Karat zegt van start te gaan in België, Nederland en de Verenigde Arabische Emiraten.

Coppens en Hofman waren twee drijvende krachten achter Caviar, het Brusselse productiehuis van Bert Haemelinck, in Vlaanderen bekend van tv-reeksen als ‘Clan’, 'Down The Road' en ‘F*** you very, very much’. Ook internationaal was het succesvol als filmproducent en als maker van reclamespots voor grote merken. Telenet nam eerder dit jaar een belang van 49 procent in Caviar.