Cheflix wil grootste digitale kookboek ter wereld worden

Cheflix, het Nederlandse streamingplatform waar sterrenchefs hun keukengeheimen delen, landt in België. 'Dit wordt de grootste kookboekenbibliotheek met inspiratie uit de hele wereld.'

'Mijn naam is Roger van Damme en dit is Cheflix.' Zo opent de bekende Nederlandse sterrenchef, die in Antwerpen Het Gebaar uitbaat, zijn eerste aflevering op de Nederlandse streamingdienst. In video's van 5 tot maximaal 20 minuten leert van Damme de kijker hoe je biscuit maakt of hoe hij de perfecte pannenkoek bakt.

De essentie Cheflix is een Nederlands streamingplatform dat de oprichter Jeroen van den Brink en Thomas van Burg tijdens de coronacrisis hebben uitgedacht.

Voor 4,99 euro per maand krijgen abonnees toegang tot een bibliotheek aan kooklessen van sterrenchefs.

Ook Belgische sterrenchefs zoals Viki Geunes en Roger van Damme doen mee.

Grootste drempel: er zijn al heel veel gratis kooktips te vinden op het internet.

Van Damme, die al ettelijke jaren kookprogramma's presenteert op njam!-tv, twijfelde geen seconde toen Cheflix vroeg of hij een paar patisseriegeheimen wilde delen. 'Ten eerste is Cheflix een Nederlands platform, dat maakt het voor mij wel leuk', zegt van Damme. 'Ten tweede was ik erg onder de indruk van de data waarmee Cheflix kwam aanzetten.'

Google data

Dat heeft te maken met het grotere doel van Cheflix: het allergrootste digitale kookboek ter wereld worden met invloeden van over de hele wereld. 'Vooraleer we naar een sterrenchef zoals Roger van Damme stappen, brengen we in kaart waar de Belgische keuken voor staat en wat mensen daar precies lekker aan vinden', zegt Jeroen van den Brink, een van de twee Nederlandse oprichters van Cheflix.

Uit data van de zoekmachine Google bleek de pannenkoek erg populair te zijn, net als een klassieke appeltaart. 'Aan wie kan je beter vragen dergelijke gerechten aan te leren dan patisserie-expert Roger van Damme?', zegt van den Brink. Voor vis- en zeevruchtgerechten klopte Cheflix aan bij Viki Geunes, die met zijn restaurant Zilte drie Michelinsterren heeft. Abonnees betalen 4,99 euro per maand om toegang te krijgen tot de volledige bibliotheek met lessen. Op dit moment zijn iets meer dan 150 lessen beschikbaar. Naar eigen zeggen telt de app tienduizenden abonnees.

MasterClass

Cheflix is een combinatie van kookprogramma's zoals we 'Dagelijkse kost' met Jeroen Meus al jaren kennen en digitale leerplatformen. Het bekendste voorbeeld daarvan: het Amerikaanse MasterClass. Toen dat platform in 2015 boven de doopvont werd gehouden, stonden er drie masterclasses op. Dustin Hoffman leerde acteren, James Patterson leerde schrijven en Serena Williams leerde tennissen. Vandaag zijn er 130 masterclasses te vinden in categorieën van wellness tot business classes.

Van den Brink, die eerder al het Nederlands reserveringsplatform Diningcity lanceerde, steekt niet onder stoelen of banken waar Cheflix de mosterd is gaan halen. De online lessen heten niet voor niets masterclasses. 'Ook wij willen alleen samenwerken met de allerbesten', zegt van den Brink. De structuur is vergelijkbaar met MasterClass. Er is een korte introductievideo waarin de chef met dienst wordt voorgesteld, nadien volgen een tiental online lessen.

Internationalisering

In de productie worden kosten, noch moeite bespaard. 'Voor onze opnames gebruiken we hetzelfde materiaal als programma's zoals de Netflix-productie 'Chef's Table', zegt medeoprichter Thomas van Burg. Op dit moment kan Cheflix een beroep doen op één internationaal opererend productieteam. Als het verder wil doorgroeien zullen dat er meer moeten worden.

Kookliefhebbers die vegetarisch zijn, krijgen bijvoorbeeld geen recepten met vlees in hun tijdlijn te zien Jeroen van den Brink mede

In november kondigde Cheflix zijn eerste kapitaalsinjectie aan: 2 miljoen euro van een Nederlandse ondernemersfamilie. Dat geld dient in de eerste plaats voor verdere internationalisering. Sterrenchefs kunnen rekenen op een vergoeding die bestaat uit een vaste fee en royalty's. Zo staan sinds kort kooklessen van de Deense sterrenchef Søren Selin op het platform. 'Binnenkort komen daar ook nog chefs uit Singapore, Marokko en Thailand bij', zegt van den Brink.

Cheflix is op dit moment alleen bereikbaar via de browser. Er wordt druk gewerkt aan een app waardoor kookliefhebbers ook via hun smartphone, tablet en televisie naar Cheflix kunnen kijken. De kooklessen worden ook gepersonaliseerd. 'Kookliefhebbers die vegetarisch zijn, krijgen geen recepten met vlees in hun tijdlijn te zien', zegt van den Brink.

njam!

Het is maar de vraag of mensen bereid zijn een extra abonnement te nemen van 4,99 euro boven op de streamingabonnementen die ze al hebben. Piero Cavaliere Studio 100

Of Cheflix effectief kan doorbreken, is maar de vraag. Zo botst het in de Lage Landen op njam!, dat al elf jaar focust op kookprogramma's. In Vlaanderen bereikt njam! 1,7 miljoen kijkers per maand en registreert het 1,4 miljoen bezoeken op zijn gratis online platform. In Nederland kunnen klanten van KPN njam! bekijken.